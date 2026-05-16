“Carlini-Orselli”: la Settempeda debutta vincendo ai rigori sul campo dell’Osimana

Il “Carlini-Orselli” si apre nel migliore dei modi per la Juniores della Settempeda che passa sul campo dell’Osimana. Vittoria che arriva dopo il 90’ (tempi regolamentari terminati 1-1) grazie ai calci di rigore al termine dei quali sono i biancorossi a gioire (4-5) dimostrandosi impeccabili e glaciali dagli undici metri. Esordio positivo, dunque, per i ragazzi di mister Giacconi che hanno ben figurato, tenendo testa ad un avversario di valore e giocando una partita molto buona e dalla quale arrivano tanti spunti interessanti per il prosieguo del torneo riservato agli under 19. La rete della Settempeda porta la firma del centrocampista Riccardo Borgiani, protagonista in stagione tra i “grandi” della prima squadra in Promozione, che poi si è ripetuto nella serie finale dal dischetto supportato al meglio dai compagni Ammora, Meschini, Monachesi e Amici, tutti a bersaglio. Inizio, quindi, più che buono per la juniores biancorossa che ora si appresta ad esordire in casa. Appuntamento previsto per la seconda giornata fissata per martedì prossimo, 19 maggio ore 20.00, allo stadio Comunale Soverchia dove arriverà il Chiesanuova.

FORMAZIONE SETTEMPEDA: Giulietti, Eugeni, Monachesi, Paciaroni, Amici, Moisa, Sfrappini, Mercanti, Meschini, Borgiani, Ammora. A disp. Serenelli, Ndiaye, Corna, Sparvoli, Carloni, Luchetti, Lovaglio, Diop. All. Giacconi