“Un caffè con l’autore”: sabato in biblioteca lo scrittore e cantautore Enzo Nardi

Sabato 16 maggio 2026, alle ore 17.30, la Biblioteca “Antolisei” di San Severino (sala udienze dell’ex Giudice di pace) ospiterà un nuovo appuntamento della rassegna “Un caffè con l’autore” dedicato alla presentazione de L’adolescenza di Mattia Pesce, l’ultima fatica letteraria dello scrittore e cantautore Enzo Nardi. L’evento, organizzato in collaborazione con il Comune e la Biblioteca comunale, si configura come una presentazione-concerto in cui la narrazione si intreccia indissolubilmente con l’esecuzione di brani musicali originali.

Il romanzo, ambientato a Macerata, esplora le vicende di Mattia Pesce, un giovane timido e insicuro che affronta una crescita complessa segnata da uno sdoppiamento della figura materna, insuccessi personali e una paralisi affettiva che lo rende vulnerabile ai soprusi di coetanei e insegnanti. Attraverso un percorso di fede e l’incontro con figure salvifiche, il protagonista approderà infine a un equilibrio profondo e alla riscoperta del perdono.

Ad accompagnare il racconto delle vicende di Mattia sarà la musica dello stesso Enzo Nardi, artista di grande spessore nel panorama della canzone d’autore italiana, il quale nel 1991 ha partecipato a una tournée con Sergio Endrigo ed è stato tra i vincitori del premio Musicultura per la canzone d’autore. Insieme alla voce e alla chitarra di Nardi, si esibirà una band composta da Maurizio Moscatelli ai fiati, Giovanni Nardi alle tastiere, Nicola Pieroni al basso e Francesco Piccioni alla batteria.

Enzo Nardi, professore di italiano presso il Liceo Scientifico “Galilei” di Macerata e profondo cultore della chanson francese, vanta una lunga carriera che spazia dal debutto discografico nel 1987 con l’LP “Notizie dal Golfo del Leone” fino ai più recenti lavori come “La farfalla in canottiera” e “Allora lo zoppo salterà come un cervo”.

L’appuntamento rappresenta un’occasione preziosa per approfondire i temi di un’adolescenza inquieta attraverso la sensibilità di un autore che ha saputo musicare testi classici e conoscere i grandi della musica internazionale, da Léo Ferré a Fabrizio De André. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la biblioteca al numero 0733 641313 o scrivere all’indirizzo biblioteca.antolisei@comune.sanseverinomarche.mc.it.