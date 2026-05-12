L’Audax Settempedana si siede e lo Junior Pollenza la ribalta (1-2)

Prova sfortunata dell’Audax Settempedana che, pur in vantaggio sullo Junior Montemilone Pollenza grazie ad un gol di Magnapane, nel finale di contesa si fa prima raggiungere su calcio piazzato e poi superare, complice ancora la panchina corta e qualche disattenzione difensiva pagata a caro prezzo. Il match, disputato in posticipo lunedì sera al comunale Gualtiero Soverchia, si è concluso a reti bianche nella prima frazione. Nella ripresa la fiammata la dà il talentuoso Roberto Pelagalli che imbecca Magnapane, improvvisatosi attaccante nelle recenti uscite, il quale non fallisce e porta in vantaggio la formazione di Michele Palazzi. Nel finale di partita, tuttavia, gli azzurri ospiti reagiscono con grinta e, dapprima pareggiano con una punizione velenosa di Montecchiarini che si infila beffarda sul primo palo. Dopodiché mettono la freccia con Ricciardi che colpisce da sotto misura, eludendo le maglie difensive dei granata un po’ larghe nell’occasione. «Siamo ormai a fine stagione e stiamo facendo qualche esperimento a livello di pedine di gioco per capire come poter assemblare una buona formazione nel prossimo torneo – ammette il timoniere Palazzi -. Non badiamo al risultato, anche se le numerose assenze ci stanno penalizzando, come è avvenuto nel finale di gara».

Sugli scudi il portiere di riserva Paolo Sincini, che ha rilevato fra i pali nel finale Costantini, espulso per aver intercettato la palla di mano fuori area, mentre l’attaccante aggiunto Bambozzi ha pagato anche lui con il rosso diretto l’eccessiva verve agonistica tramutatasi in scintilla con un avversario che ha subìto la stessa sorte decisa dall’arbitro per la verità in maniera frettolosa ed eccessivamente severa. «Ho chiuso con un personale clean sheet – ammette sorridendo il portiere Sincini, ma ho giocato solamente una manciata di minuti. Abbiamo perso perché i nostri avversari ci hanno messo un pizzico di grinta in più. Proviamo ad emularli nel prossimo impegno esterno con l’Eroica Sant’Angelo per concludere positivamente la stagione». Anche se mister Palazzi dovrà giocoforza rinunciare alla saracinesca Costantini ed a Bambozzi automaticamente squalificati dopo il cartellino rosso di lunedì scorso.

Luca Muscolini