Cordoglio per la scomparsa di Giuliana Ruggeri: martedì 12 maggio la messa in suffragio a San Pacifico

Nei giorni scorsi è venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Giuliana Ruggeri in Cherubini, donna benvoluta e molto conosciuta a San Severino, che aveva fatto della famiglia e del lavoro la sua “stella polare”. Aveva 76 anni, lascia il marito Ugo, la figlia Vania, il genero Marco, la nipote Giorgia, il fratello Angelo e la cognata Gabriella.

Durante le esequie sono state raccolte dalla famiglia offerte per la ricerca sul cancro.

Giuliana ha lottato con grande coraggio, fino all’ultimo, contro il male che l’aveva colpita ed è stata un esempio per la sua forza d’animo. Molti la ricorderanno per aver avviato il supermercato Conad al rione Settempeda assieme al fratello Angelo, sostenuti dai rispettivi coniugi. Un’attività che è cresciuta col tempo grazie all’impegno, ai sacrifici e alla lungimiranza di una gestione familiare appassionata e competente. Tantissime le testimonianze di affetto e di vicinanza giunte in queste ore proprio a chi, in vita, le ha sempre voluto bene.

Martedì 12 maggio, alle ore 18.30 al santuario di San Pacifico, viene celebrata la messa in suffragio nell’ottavario della morte.