2^ Categoria: il Serralta esce indenne dal campo di Villa Strada (1-1)

Buon punto quello colto dal Serralta sul difficile campo di Villa Strada. Pareggio di rigore in quanto le due reti che hanno stabilito il risultato finale sono giunte entrambe dagli undici metri e nel primo tempo. I gialloblù muovono ancora la classifica (più sette sul Gualdo a quattro turni dalla fine del torneo) e viaggiano verso quella zona salvezza che resta l’obiettivo principale e molto vicino dall’essere centrato.

Match poco spettacolare, ma combattuto e intenso. Equilibrio per tutti i 90’. Si è giocato su di un terreno molto pesante a causa della pioggia caduta e ciò ha reso complicato per i protagonisti far vedere manovre apprezzabili. Dicevamo dei due penalty: qualche dubbio lo hanno lasciato e entrambe le squadre hanno protestato per l’assegnazione conseguente a contatti non chiarissimi. Il primo tiro dal dischetto è per i cingolani (13’) e scaturito dopo un intervento di falconi. Al tiro ci va Mazzi che spiazza Spadoni. La reazione del Serralta è immediata e sei minuti più tardi ecco il pari. Fallo su Tommaso Vissani e lo stesso bomber settempedano (16 centri in stagione) si incarica della battuta: palla nell’angolino, il portiere intuisce ma non riesce nell’intervento e così arriva la rete dell’1-1.

La ripresa segue l’andamento del primo tempo e quindi si gioca poco e regna molto equilibrio. Di conseguenza pochissime le occasioni da annotare. Fra queste emerge quella in favore degli ospiti: angolo di Moretti con Ceresani bravo e pronto a girare al volo da pochi passi trovando però il corpo del portiere. La gara in pratica è tutta qua e si arriva al triplice fischio senza sussulti con l’incontro che va in archivio con una divisione della posta in palio che va bene a tutti. Nel prossimo turno (venerdì 5 aprile ore 21), il Serralta ospiterà il Sarnano, terzo in graduatoria, prima di due trasferte consecutive (Esanatoglia e Cingolana), match che porteranno alla sosta pasquale.

SERRALTA: Spadoni, Sparvoli, Rapaccioni, Crescenzi, Botta, Cruciani, Moretti (77’ Buratti), Cappellacci (77’ Cappellacci), Vissani Tommaso (92’ Cambriani), Cefresani, Falconi. A disp. Baruni Roland, Gega, Magarelli, Testa, Vissani Enrico. All. Masciani

Roberto Pellegrino