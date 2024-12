Al palasport “Ciarapica” la quarta tappa del “Trofeo Marche” di karate

Il palasport “Albino Ciarapica” ha ospitato la quarta tappa del Gpg e Trofeo Marche di Karate, organizzata dal settore karate del Comitato regionale Fijlkam in collaborazione con la palestra Sirius di Monte San Giusto e con il patrocinio del Comune di San Severino. L’evento si è affermato come un appuntamento di rilievo nel calendario agonistico regionale, attirando quasi 500 presenze.

La giornata si è aperta con le competizioni delle categorie giovanili (4-14 anni), che hanno visto la partecipazione di oltre 300 giovani karateka provenienti dalle Marche e dall’Abruzzo. I piccoli atleti si sono sfidati in prove di kata di libera composizione e di stile, nel gioco tecnico del palloncino, nel gioco del combattimento e in una prova di percorso a tempo riservata ai più piccoli. Un’occasione per mettere in mostra il frutto del loro impegno e per vivere lo sport come momento di crescita e divertimento.

Nel pomeriggio, spazio alla quarta tappa del Trofeo Marche, con oltre 150 atleti dalle categorie esordienti fino ai master. Le competizioni di kata e kumite si sono svolte in un clima di grande spirito sportivo e sana competizione, esaltando i valori del karate come rispetto, disciplina e lealtà.

L’evento ha visto la partecipazione del sindaco Rosa Piermattei, dell’assessore comunale allo Sport, Paolo Paoloni, e del presidente del Comitato regionale Fijlkam, Marco Masi, che hanno portato il proprio saluto agli atleti, alle famiglie e agli organizzatori.

L’evento ha ribadito l’importanza del karate come disciplina che non solo promuove l’abilità sportiva, ma anche valori fondamentali per la crescita personale. Con questa iniziativa la Città di San Severino si è confermata, ancora una volta, un punto di riferimento per lo sport regionale, regalando una giornata di emozioni e successo per atleti, famiglie e appassionati.