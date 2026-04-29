Nuova vita per “L’Insolito ritrovo”: il pub birreria a Taccoli riapre dopo il cambio gestione

Ha ufficialmente riaperto i battenti, con una nuova gestione, il pub birreria “L’Insolito ritrovo”, situato in via Ferrante Ferranti, lungo la 361 “Septempedana”.

A guidare questa nuova sfida imprenditoriale sono Alessandro Micozzi e Manusso Baduvas, che hanno rilevato l’attività puntando su un format che unisce la tradizione del pub alla ricerca della qualità artigianale e del territorio.

Alla festa per la riapertura non è voluto mancare il sindaco Rosa Piermattei, che ha partecipato al brindisi inaugurale portando il saluto dell’Amministrazione e augurando buon lavoro ai due nuovi gestori per questa importante scommessa commerciale che arricchisce l’offerta del territorio.

Il rinnovato “Insolito ritrovo” si presenta con una filosofia chiara: valorizzare l’eccellenza. Il menù punta su una selezione di panini realizzati esclusivamente con prodotti freschi e selezionati a “chilometro zero” mentre tra le proposte spicca l’introduzione dello smash burger, l’originale tecnica di cottura della carne che sta conquistando i palati più esigenti. La carta delle bevande è infine dedicata interamente ai birrifici artigianali, garantendo una selezione ricercata e in continua rotazione.

Il locale è aperto tutti i giorni (escluso il lunedì), accompagnando i clienti dall’aperitivo fino al dopocena. Oltre alla consumazione sul posto, “L’Insolito ritrovo” offre il servizio da asporto ed è a disposizione per l’organizzazione di feste private e cene aziendali, proponendosi come uno spazio versatile per ogni tipo di evento.