Professionale “Ercole Rosa”: il commissario Legnini inaugura i nuovi laboratori

Taglio del nastro per la nuova aula sistemi e automazione nell’area delle ex officine meccaniche dell’Istituto Professionale “Ercole Rosa”. Alla cerimonia hanno preso parte il Commissario straordinario alla ricostruzione, Giovanni Legnini, il sindaco Rosa Piermattei, il cardinale Edoardo Menichelli e il direttore dell’Ipsia, Giuseppe De Carolis. Erano presenti anche il vice sindaco e assessore alla Cultura, Vanna Bianconi, il presidente del Consiglio comunale, Sandro Granata, e l’assessore Jacopo Orlandani.

“Restituiamo alla comunità scolastica, in vista della ripresa delle lezioni, uno spazio di vitale importanza – ha sottolineato il sindaco -. Si tratta della prima opera pubblica finanziata a San Severino con l’Ordinanza 56/2018 del Commissario straordinario alla ricostruzione. Per i lavori, eseguiti dalla ditta Torrelli e Dottori di Cupramontana, abbiamo ricevuto un finanziamento di 640 mila euro dall’Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche. L’edificio, e in particolare la facciata principale, presenta un vincolo diretto da parte della Soprintendenza, che vorrei ringraziare nella persona dell’architetto Rosella Bellesi, sempre attenta e presente ad ogni richiesta che giunge dal territorio. L’aula verrà presto sistemata con l’installazione dei macchinari. In questo primo piano verranno ospitati i laboratori mentre nel piano sottostante troveranno sistemazione i magazzini”.

A San Severino Marche sono già stati completati e consegnati, con l’Ordinanza 27, gli alloggi nell’ex scuola rurale di Stigliano e gli alloggi presso Porta romana, mentre con l’Ordinanza 48 e gli Sms solidali è stato sistemato l’ex Lazzaretto presso il chiostro del Santuario della Madonna del Glorioso. Infine, sempre con l’Ordinanza 56 è stato finanziato, ed è in corso di realizzazione, il recupero di palazzo Governatori ed è in procinto l’inizio dei lavori del palazzo comunale, mentre con l’Ordinanza 104 del 2020 sono in corso di ultimazione i lavori di adeguamento del palazzetto dello sport “Albino Ciarapica”.

“Ringrazio ancora il Commissario per la sua presenza che è davvero apprezzata dalla comunità settempedana. Grazie a lui la ricostruzione nelle zone del centro Italia colpite dal sisma ha davvero ingranato la giusta marcia. Questa inaugurazione – ha concluso il sindaco – segna una premessa importante verso il ritorno alla normalità”.

Presto verrà quindi smontata la grande gru che staziona di fronte alle Medie e sarà liberato il parcheggio a ridosso di palazzo Collio.