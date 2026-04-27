L’Audax Settempedana gioca a tennis con il Montecosaro Cadetto (6-2)

Non fa classifica perché il Montecosaro B è formazione cadetta, però tira di sicuro su il morale. L’Audax Settempedana di mister Michele Palazzi rifila un tennistico 6-2 al Montecosaro B ed espleta la pratica con il sorriso. Eppure le cose non si erano messe bene per i granata, che subiscono gol dopo appena 4’ su una insidiosa conclusione da fuori area insaccatasi sotto la traversa. Il pari dell’Audax sortisce su un’invenzione di Cappellacci che crede nel possibile gol di rapina e viene premiato. «Sul mio pressing il portiere non ha trovato varchi, mi ha calciato la palla addosso e questa si è insaccata alle sue spalle – racconta l’attaccante Leonardo Cappellacci -. Poi abbiamo messo la freccia su un’azione in cui ho messo la zampino pure io che Biciuffi ha concluso imparabilmente a rete. Da qui al terzo gol il passo è stato breve. Cross del nostro capitano ed il mio esterno sul secondo palo ha tratto in inganno difensore e portiere. Il poker lo ha calato Pinkowski, di testa, lesto su un cross ancora di capitan Sparvoli a liberarsi e a trafiggere l’estremo ospite». Terminato il primo tempo sul triplo vantaggio (4-1), l’undici di Michele Palazzi non ha tolto il piede dal pedale dell’acceleratore. «Gasparrini ha vinto l’uno contro uno sul portiere per il momentaneo 5-1 – sottolinea Cappellacci -, punteggio completato tennisticamente da Rogani, con un tunnel al portiere, su assist del subentrato Pelagalli. Dopodiché ci siamo un po’ rilassati ed abbiamo subìto il loro secondo gol su una palombella da fuori area». Il Montecosaro B ha mostrato i suoi limiti di squadra molto giovane ed inesperta, «tuttavia – ricorda il bomber – anche noi lamentavamo qualche problema di formazione, panchina molto corta ed ingresso in campo anche del nostro mitico preparatore dei portieri Antonio Corvino. Peccato che la vittoria non ci faccia progredire in classifica perché i punti acquisiti contro le formazioni cadette non sono computati. Ora rimangono 4 partite da giocare al massimo per tentare di scalare qualche posizione in classifica per poi prepararci per il prossimo campionato». Fra le note liete «la partita disputata per intero dal nostro Rogani – sottolinea il presidente Carlo Sfrappini – che è andato anche a segno. Un’iniezione di fiducia che infonde ottimismo a tutto l’ambiente». Prossimo match dell’Audax sabato 2 maggio, alle 16.30, in casa della forte Petriolese.

Luca Muscolini