Finale di stagione in crescendo: play off per la Prima divisione, salvezza vicino per la Sios

Finale di stagione in crescendo per la pallavolo settempedana. Dopo il secondo posto provinciale conquistato dalle ragazze dell’Under 14 guidate da Lorenzo Plesca e dal vice Vittorio Baldoni, ecco arrivare un’importante piazza d’onore anche sul fronte maschile. Merito della formazione di Prima divisione targata “Artigianvetro” e allenata da coach Mattia Macellari che si è resa protagonista di un ottimo campionato e ha chiuso la stagione ai play off perdendo contro Camerino. Soddisfazione per questi risultati è stata espressa dal presidente della società “San Severino Volley”, Giovanni Soverchia”, perché sono importanti in un’ottica di valorizzazione e crescita tecnica del vivaio. La squadra di Prima divisione, “serbatoio” della compagine di serie B, è infatti composta da tanti giovani talenti del territorio. “Vorrei ringraziarli tutti – ha detto il coach Macellati –, dal primo all’ultimo, per il grande impegno dimostrato nell’intero arco della stagione. Hanno formato un bellissimo gruppo e sono riusciti a disputare un torneo al di sopra di ogni aspettativa. Il lavoro e la passione che si mette in quello che si fa alla fine pagano sempre”.

Anche per quanto riguarda proprio la Sios Novavetro, impegnata nel campionato di serie B, c’è un finale in crescendo. La squadra di coach Federico Domizioli sta giocando bene e, dopo aver espugnato il campo della Paoloni Macerata (con un secco 3-0), ha perso con onore sul parquet della vicecapolista “La Nef Re Salmone” Osimo (3-1), firmando un’altra buonissima prestazione al cospetto di un avversario decisamente più attrezzato. Eloquenti i parziali: 20-25, 25-19, 27-25 e 26-24. Ora mancano tre turni al termine del torneo. E i settempedani sono davvero a un passo dal loro obiettivo. Sabato 25 aprile, alle ore 17, affrontano al palasport “Ciarapica” la formazione di Grottazzolina e hanno il match point per chiudere matematicamente il discorso-salvezza.

Questa intanto la classifica: Sab Group Rubicone 57, La Nef Re Salmone Osimo 55, Novavolley Loreto 49, Querzoli Forlì 47, Cavallino 4 Torri Ferrara 45, Gemini Med San Marino 44, Sabini Castelferretti 40, Paoloni Macerata 34, Okkaido Bologna 32, Sios Novavetro San Severino Marche 29, M&G Grottazzolina 21, Don Celso Volley Fermo 13, Montorio Teramo 11, Consar Pietro Pezzi Ravenna 6.