Volley: la Sios Novavetro perde in casa contro la capolista “Re Salmone” Osimo

La Sios Novavetro esce a testa alta dal confronto con la capolista “Re Salmone”. Non inganni, infatti, la sconfitta per 3-0 perché la formazione settempedana ha lottato con grande caparbietà contro un avversario più forte, firmando una bella prova dal punto di vista agonistico, e pure sotto il profilo tecnico.

Il primo set è stato un’autentica “battaglia” risoltasi solo ai vantaggi, dopo un “botta-risposta” da applausi. Pure il secondo set è stato combattuto, ma gli ospiti hanno chiuso in crescendo alzando il livello del servizio e dell’assetto muro-difesa. Nella terza frazione, invece, è stata la Sios Novavetro a menar le danze fino al 16-16, poi Osimo ha pian piano preso il largo facendo suo il match.

Ora una settimana di pausa pasquale per ricaricare le batterie. Il campionato riprenderà sabato 26 aprile con la squadra di San Severino impegnata in trasferta in un’altra sfida – sulla carta – proibitiva contro la Sab Rubicone, vicecapolista del girone. Dopodiché mancheranno soltanto due giornate al termine della regular season: il 3 maggio la Sios Novavetro giocherà di nuovo in trasferta, contro la Querzoli Forlì, mentre il 10 maggio chiuderà in casa contro la Volley Game T Trade Group Ancona. Per i settempedani saranno – quest’ultime – due sfide molto importanti ai fini della salvezza.

Ecco al momento la classifica del girone E.

La Nef Re Salmone 59 punti, Sab Group Rubicone 58, Novavolley Loreto 47, Sabini Ancona 45, Sir Its Umbria Academy 43, Paoloni Macerata 42, Promopharma San Marino 39, Querzoli Volley Forlì 34, Sios Novavetro San Severino 29, Battistelli Real Bottega 26, Montorio Volley e Game T-Trade 20, Prime Cleaning Riccione 16, Romagna Banca Bellaria Igea 5.

Il tabellino

0-3

Parziali: 26-28 (29′), 21-25 (27′), 19-25 (29′).

SIOS NOVAVETRO SAN SEVERINO MARCHE: Paolucci, Facchi, Bonaldo, Plesca, Palmigiani, Palazzesi, Skuodis, Marinozzi, Angelini, Romiti (L1), Tarquini (L2). All. Pasquali.

LA NEF RE SALMONE OSIMO: Rosa, Colaluca, Cremascoli, Maretti, Chiarini, Melonari, Stella A., Silvestroni, Carotti, Boesso, Gori (L1), Stella F (L2). All. Pascucci.

Arbitri: Tramontano di San Mauro Pascoli e Santin di Pesaro.

Cosa dice la formula del campionato per quanto riguarda le retrocessioni?

In un girone a 14 squadre, come questo, scenderanno in serie C le ultime quattro formazioni in classifica. Qualora tra la decima e l’undicesima classificata vi siano 2 o meno punti di differenza si disputeranno i play out retrocessione con gare di andata e ritorno (col ritorno in casa della migliore classificata ed eventuale set di spareggio).