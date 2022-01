Giacomo Bonaventura avrebbe rinnovato il contratto in automatico per un’altra stagione alla Fiorentina, dopo l’ottimo rendimento in campo con l’arrivo del nuovo tecnico dallo Spezia, Vincenzo Italiano. Il suo contratto è in scadenza il 30 giugno del 2022. Ma non sarebbe solo questa la notizia.

Infatti la società della Fiorentina vorrebbe avere un incontro in primavera con i procuratori del calciatore per allungare ulteriormente il suo rapporto in maglia viola fino al 2024.