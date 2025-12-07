Aperto lo Spazio Snoezelen, il primo in provincia: a servizio delle persone con fragilità

Taglio del nastro per il nuovo Spazio Snoezelen, una struttura all’avanguardia dedicata al supporto e al benessere delle persone con fragilità cognitive, sensoriali o relazionali. L’iniziativa è il risultato di una sinergia virtuosa tra la Città di San Severino, l’Unione montana, l’Ambito territoriale sociale n. 17 e il Gal Sibilla. All’evento hanno partecipato autorità civili, religiose e militari, sottolineando l’importanza strategica del progetto per l’intero territorio.

Il concetto Snoezelen nasce in Olanda negli anni Settanta e si basa sulla stimolazione multisensoriale controllata. È un ambiente fisico strutturato – con luci colorate, tubi a bolle, suoni calibrati e materiali tattili – per coinvolgere tutti i sensi in modo mirato e non invasivo. Questo spazio sarà dedicato a favorire il rilassamento, il benessere, l’attenzione e la comunicazione nelle persone con fragilità cognitive, sensoriali o relazionali. “Inaugurare questo Spazio significa per San Severino e per le altre realtà dell’Ambito territoriale sociale confermare la propria vocazione di realtà inclusive e solidali”, ha detto il sindaco Rosa Piermattei.

“E’ una struttura unica, la prima in provincia di Macerata – ha aggiunto il presidente dell’Unione montana, Denis Cingolani – che viene messa a disposizione di tutti i Comuni del nostro Ambito territoriale sociale. Inclusione, comunità e soprattutto condivisione sono quei temi che l’Unione montana sta cercando di portare avanti ormai da tantissimi anni e che stanno pian piano giungendo a coronamento”.

Il coordinatore dell’Ambito, Valerio Valeriani, ha illustrato la valenza scientifica e sociale del progetto: “Questa è un po’ una sfida perché è una struttura che si può prestare per tantissimi utilizzi diversi. Abbiamo capito che abbiamo la necessità di consentire l’espansione, di consentire soprattutto a persone fragili di esplorare degli spazi in maniera autonoma, in maniera libera, aiutando ad imparare la gestione delle emozioni. Questa struttura nasce proprio con questa peculiarità, perché pensiamo di utilizzarla non solo per disabilità, ma per minori in difficoltà, per la salute mentale, per i servizi di sollievo, per le demenze. Il benessere delle persone è fortemente legato ai contesti e agli ambienti: la possibilità di stare alcune ore in ambiente green aumenta il recupero del benessere in maniera grandissima, come ci dicono gli esperti”.

All’inaugurazione è intervenuto anche l’arcivescovo di Camerino – San Severino, monsignor Francesco Massara, che ha benedetto il nuovo spazio. Presente, fra gli altri, il consigliere regionale Renzo Marinelli. Inoltre, alla cerimonia hanno partecipato numerosi esponenti istituzionali e partner del progetto, tra cui il direttore del Gal Sibilla, Stefano Giustozzi, il sindaco di Apiro, Ubaldo Scuppa, l’assessore comunale di Castelraimondo, Ilenia Cittadini, e il rappresentante dell’azienda LudoVico di Bologna che ha allestito lo Spazio Snoezelen, Andrea Spadaccini. Hanno partecipato pure gli assessori comunali Sara Clorinda Bianchi, Jacopo Orlandani, Paolo Paoloni, Michela Pezzanesi, la consigliera comunale Alessandra Aronne, i dirigenti scolastici dell’Istituto comprensivo “Tacchi Venturi”, Catia Scattolini, e dell’Itts “Divini”, Sandro Luciani, con una rappresentanza di alunni e studenti.

All’evento anche il comandante della Compagnia Carabinieri di Tolentino, maggiore Giulia Maggi, e della Polizia locale, vice commissario Adriano Bizzarri, il coordinatore del gruppo comunale di Protezione civile, Dino Marinelli, e i professionisti dell’Area Tecnica del Comune.