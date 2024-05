Il Serralta batte la Corridoniense (2-1) e approda alla finale play off

Altro deciso passo verso l’obiettivo più grande da parte del Serralta che fa sua la semifinale playoff superando la Corridoniense con il minimo scarto (2-1) ma con pieno merito e con una prova autoritaria e che ha confermato la sicurezza e la forza di una squadra che continua a fare bene ed a vincere. Soddisfazione enorme per tutto l’ambiente gialloblù che giustamente festeggia l’ennesimo successo, questo però con un peso maggiore degli altri perché vale una finale. Appuntamento fissato per venerdì 31 maggio, ma guardando all’attualità c’è da commentare questa semifinale (seconda contro quinta) che si è svolta in un “Leonori” gremitissimo e che ha visto due squadre impegnarsi a fondo e che si sono affrontate a viso aperto per tutti i 94’ onorando la sfida. Alla fine è il Serralta ad uscire vittorioso ed a passare il turno grazie ad una condotta di gara attenta dimostrando di essere ormai un collettivo funzionante e collaudato sotto tutti gli aspetti.

Serralta che è stato molto bravo a non subire il contraccolpo psicologico dello svantaggio trovando l’immediato pari e poi a ribaltare il risultato in avvio di ripresa. Secondo tempo poi trascorso in gestione e in controllo delle iniziative ospiti che sono state condotte con impegno ma non hanno sortito a nulla. Settempedani che hanno tenuto e portato così a compimento la vittoria tanto attesa che vale la finalissima (avversaria da conoscere: Monte San Martino o Niccolò Ceselli).

Per il Serralta la semifinale parte bene con due azioni degne di nota, protagonista Bambozzi: prima chiama il portiere alla respinta a pugni uniti, poi un suo tiro potente viene respinto dalla traversa. Partita che si mette in salita per i locali al 18’ quando, a sorpresa, la Corridoniense passa in vantaggio: l’arbitro vede un tocco di mano di Cappellacci (decisione dubbia e apparsa generosa) ed assegna il penalty che Rapallini trasforma di giustezza con un preciso rasoterra nell’angolino. E’ qui che si vede la forza mentale e non solo del Serralta che reagisce in fretta e al meglio: siamo al 21’ quando Riccardo Rocci (uno dei migliori) trova lo spazio per inserirsi in area e il modo per piazzare il diagonale nell’angolo più lontano in maniera imparabile per l’estremo avversario. Al 31’ altra chance per i padroni di casa che al termine di una manovra lunga e articolata creano un’opportunità per Bambozzi che però non riesce a concludere nel modo ideale. Nella ripresa pronti via e si mette in moto Vissani che affonda sulla destra con cross per Rapaccioni che vede il suo destro ribattuto da un difensore. Al 4’ il Serralta compie il sorpasso. Lambertucci, ben appostato sotto porta, manca di poco il bersaglio, quindi l’azione prosegue e su cross dal fondo sinistro Tentella interviene. Per l’arbitro il difensore ospite colpisce (episodio non chiarissimo) il pallone con la mano e dunque assegna il rigore che Marco Bambozzi non sbaglia: rasoterra con il destro che spiazza Martinelli. A questo punto il match vede la Corridoniense tutta protesa in avanti e il Serralta che si ritrae di qualche metro per tenere il preziosissimo minimo vantaggio. Ospiti che cercano varchi ma inutilmente. Pericoli portati alla porta di Palazzetti, che deve solo prodursi in qualche uscita in mischia, non ne arrivano e così i gialloblù, che ripartono di rado, non devono affannarsi più di tanto per difendersi e portare a casa un successo voluto con tutte le forze e senza dubbio meritato. Ora testa alla finale con l’obiettivo di vincere ancora e proseguire nella rincorsa al grande sogno della promozione!

SERRALTA-CORRIDONIENSE 2-1

MARCATORI: 18’ Rapallini su rig., 21’ Rocci, 49’ Bambozzi su rig.

SERRALTA: Palazzetti, Crescenzi, Rapaccioni, Lambertucci (74’ Lacchè), Angeloni, Sparvoli, Cappellacci (89’ Valenti), Rocci, Vissani, Bambozzi, Moretti (80’ Scarpacci). A disp. Spadoni, Magnapane, Cruciani, Cambriani, Raponi, Pelagalli. All. Masciani

CORRIDONIENSE: Martinelli, Lambertucci, Tentella, Marinozzi, Frontoni, Rapallini, Bartolacci, Mariucci, Ilari, Principi, Tirabassi. A disp. Ciampichini, Morelli, Velaj, Pierluigi, Tardini, Gatti, Ermini, Dattilo, Domizi. All. Cesetti