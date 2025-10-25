L’Audax Settempedana doma il Calcio Nova Tolentino (2-1) anche con l’uomo in meno

Ha dovuto sudare le classiche sette camicie nonostante il clima non propriamente estivo l’Audax Settempedana per avere ragione del Calcio Nova Tolentino di fronte ad un pubblico degno di un derby sentito a tutti i livelli. L’undici di Fabio Quagliuzzi, per l’occasione in maglia celeste simil Napoli (o Lazio, se preferite) alla fine ha potuto esultare nonostante abbia dovuto giocare gran parte della ripresa con l’uomo in meno per il “rosso” rimediato da “Bambo” Bambozzi, fatto scendere dal direttore di gara dalla… giostra del Tullio Leonori con netto anticipo e con tanti dubbi sulla propria decisione. Ciononostante capitan Lorenzo Sparvoli e soci non hanno perso la testa, hanno fronteggiato il forcing degli arancioni di mister Buresta con raziocinio senza rinunciare alle puntate offensive ispirate dal piede educato di Pelagalli. «Siamo passati in vantaggio quasi subito – analizza la gara a caldo mister Quagliuzzi – grazie a Gasparrini. Poi però il Calcio Nova è riuscito a pareggiare con Salvucci. Gasparrini (per lui un gol ed un rigore procurato, ndr) ha subìto un fallo nei sedici metri in prossimità dello scadere di prima frazione e l’arbitro ci ha concesso un rigore che lo specialista Enrico Biagetti ha trasformato con la consueta ispirazione. Nella ripresa abbiamo faticato un po’ per l’espulsione di Bambozzi, ma i ragazzi hanno tenuto duro ed hanno meritato i tre punti». Con i quali l’Audax Settempedana al termine degli incontri disputati venerdì sera si è portata in seconda piazza con 8 lunghezze, alle spalle della capolista Carima Calcio (10 punti), in tandem con l’Equipe Civitanova prima di affrontare in trasferta, venerdì prossimo, la Moglianese reduce dalla sconfitta con la squadra B di Montecosaro che “non fa classifica”. Positivo il commento post gara del presidente Carlo Sfrappini: «Il risultato è buono ma il gioco ancora non soddisfa. Bisogna tuttavia considerare che mister Quagliuzzi ha diverse pedine da recuperare e che non è facile assemblare un undici competitivo senza partire da un gruppo collaudato. Come matricola non ci possiamo lamentare per questo inizio di torneo nel girone E di 3^ Categoria, ricordando che il nostro fine ultimo è di divertirci giocando a pallone». L’impegno comunque non viene mai meno, come confermano le parate dell’esperto Luca Costantini, che ha avuto il suo daffare nel secondo tempo del derby ad arginare gli avanti tolentinati ed il consueto gol risolutivo di Enrico Biagetti, co-capocannoniere del girone con 5 centri, di cui uno su azione e 4 dal dischetto, da dove ancora una volta si è confermato cecchino infallibile.

Luca Muscolini

