“Woman is life”, premiata a Macerata anche la settempedana Tiziana Gazzellini

Al teatro della Filarmonica, a Macerata, è stato consegnato il Premio di “Woman is life” a personalità femminili che si sono messe in evidenza nel mondo del lavoro o in altre attività della società civile e della politica, promuovendo così l’effettiva parità di genere. L’iniziativa nasce da un’idea di Debora Pantana, consigliera di parità della Provincia di Macerata.

Fra le donne premiate anche la settempedana Tiziana Gazzellini, consigliere comunale e provinciale. “Sono onorata ed emozionata per questo premio che ho ricevuto, il quale porta con sé anche la responsabilità di un impegno – dice Tiziana Gazzellini -, quello di impegnarmi affinché ogni donna possa essere libera di scegliere, di osare, di sbagliare e rialzarsi senza dover dimostrare il suo valore ma solo di esprimerlo. Condivido questo riconoscimento con tutti quelli che mi accompagnano nella mia vita, mi sostengono, mi incoraggiano. Con quelli che hanno creduto e credono in me in questo cammino, ricco di piccole e grandi soddisfazioni come quella di Woman is life. Lo dedico a tutte le donne, ma soprattutto lo dedico alla prima persona che ha sempre creduto in me, e che ora non c’è più, lo dedico a “Zelio”, e ringrazio Debora Pantana per la sensibilità che sempre dimostra”.

Oltre a Tiziana Gazzellini, nel corso della serata maceratese sono state premiate Al Salihi Haneen Murad Yousif, Annamaria Marcantonelli, Antonella Ornelli, Barbara Olmai, Barbara Vittori, Catia Giaconi, Chiara Biondi, Daniela Corsi, Elena Leonardi, Elena Prokopenko, Eleonora Ciabocco, Elisa Giusti, Elvira Pagnanelli, Eugenia Bianchi, Fiorella Girolami, Francesca Gubbiotti, Giovanna Palazzetti, Giorgia Latini, Isabella Crucianelli, Isabella Parrucci, Katiuscia Cassetta, Lucia Pistelli, Mara Timi, Maria Paola Mantovani, Maria Sabina Rommozzi, Roberta Censi, Rosalba Ubaldi, Sara Pagnanelli, Silvia Bernardini, Silvia Bonomi, Silvia Cioli, Silvia Luconi, Simona Sileoni, Tina Balducci Crucianelli, Tiziana Tombesi, Marisa Innamorati, Vincenza Peretti Casagrande, Floriana Pierangeli Papetti.

Woman is Life è una realtà ispirata all’identità femminile e dedicata a tutte le donne, per sostenere il loro valore, la loro forza, la loro libertà. Non solo un brand esclusivo, che premia il desiderio e ricerca il meglio; ma un progetto inclusivo, che celebra il protagonismo femminile in ogni sua forma, aiutandolo ad esprimersi con successo nella società.

Tutto nasce da un’idea di Deborah Pantana, che ha voluto un luogo accogliente e originale, in cui le passioni e gli interessi dell’universo femminile trovino una risposta di qualità in ogni settore. Moda e stile, certo, e poi prevenzione e salute, cultura e formazione, credito e welfare, benessere e tempo libero, solidarietà e partecipazione.