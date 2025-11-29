La Climacalor sbanca Fabriano con il miglior score (+33) del girone d’andata

La Climacalor San Severino espugna il terreno del Basket School Fabriano con il roboante score finale di 71-38, chiudendo così il girone d’andata con un beneaugurante successo con il massimo scarto stagionale (+33) con lo stesso segno positivo di come lo aveva aperto, battendo come si ricorderà a sorpresa il Basket Macerata in casa. Mai in discussione il successo dei biancorossi di Giacomo Funari che hanno prevalso in ognuno dei quattro periodi, lasciando appena 3 punti ai cartai nel terzo quarto. Con il successo sul parquet fabrianese capitan Severini e soci procedono al giro di boa agganciati alla quarta piazza, seppur in coabitazione, e festeggiano la seconda vittoria consecutiva fuori casa in attesa del terzo impegno consecutivo lontano dalle mura amiche in programma al Palavirtus, sabato prossimo alle 21, con il coriaceo Basket Macerata. Dando un’occhiata allo score individuale, spiccano i 22 punti del top-scorer di serata Magrini ed il personal best del girone d’andata del giovane Atodiresei, che ha griffato 15 lunghezze. «Devo esprimere i miei complimenti ai ragazzi per il successo di Fabriano. Al netto delle assenze, molto pesanti, nel roster avversario – commenta con la consueta oggettività coach Funari – non era una gara facile ma abbiamo fatto davvero un lavoro egregio. Fin dalla palla a due, infatti, siamo stati chirurgici difensivamente mettendo la giusta pressione sulla palla e proteggendo il pitturato con l’intasamento delle linee di passaggio. Le scarse percentuali nel tiro da tre punti da parte di entrambe le squadre hanno premiato chi ha subìto meno al ferro. Abbiamo messo in mostra una buona fluidità anche in attacco dove, aldilà di un passaggio a vuoto all’inizio del terzo quarto, abbiamo sempre mosso bene il pallone cercando i vantaggi migliori in campo, sia contro la difesa a uomo che contro la zona dispari proposta da Fabriano. Chiudiamo il girone d’andata – termina soddisfatto Funari – guardando il bicchiere mezzo pieno ma ben consapevoli delle difficoltà che ancora ci attendono». A partire dal derby esterno di sabato prossimo a Macerata, dove la Climacalor andrà per tentare quello che sarebbe un miracoloso tris di vittorie consecutive in trasferta…

BASKET SCHOOL FABRIANO – CLIMACALOR SAN SEVERINO 38-71

BASKET SCHOOL FABRIANO: Barocci 2, Pellegrini 4, Conti 6, Patrizi 3, D. Onesta 6, S. Moscatelli, Zepponi 7, Piermartiri, Stefanelli 1, Paoletti 1, J. Onesta, Pellacchia 8. All. Petrucci

CLIMACALOR SAN SEVERINO: Magnatti 2, Ortenzi 5, Severini 5, Migliorelli 2, Atodiresei 15, Della Rocca, Corvatta 10, Magrini 22, Vissani 3, Vignati 1, Potenza 6. All. Funari

Parziali: 9-14, 13-23, 2-13, 14-21; progressivi: 9-14, 22-37, 24-50, 38-71.

Luca Muscolini