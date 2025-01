Scuole, è tempo di iscrizioni: alle Medie un concerto per valutare

Un’occasione per scegliere come articolare la propria vita nei tre futuri anni scolastici. È quello che hanno proposto le classi seconde e terze della sezione musicale, con gli alunni della prima a supporto come coro, ai ragazzini in entrata, che stanno frequentando la classe quinta Primaria dell’Ic Tacchi Venturi. Trascorso l’open day ed in attesa di formalizzare l’iscrizione (c’è tempo fino al 10 febbraio) ad una delle cinque sezioni della Secondaria, occasione migliore non poteva esserci per “assaggiare” quello che potrebbe diventare un impegno futuro se i genitori degli alunni di quinta scegliessero per i propri pargoli la sezione B della Secondaria, appunto caratterizzata dallo studio di uno di quattro strumenti (clarinetto, flauto traverso, chitarra e pianoforte) con dedicati momenti pomeridiani anche in musica d’insieme.

Sotto gli occhi divertiti della dirigente Catia Scattolini, diretti con la consueta verve dal prof. di chitarra, Cesare Sampaolesi, osservati nei particolari da Joseph Clementi, il “pianista”, ed accompagnati dallo storico prof. Vincenzo Correnti di clarinetto, stavolta impegnato con il suo vecchio amore, la batteria, in attesa del ritorno post influenza della docente di flauto, Marilena Zaganelli, ancora una volta i ragazzi della sezione musicale hanno dato sfoggio delle loro spiccate qualità musicali e canore, con una menzione speciale per la vocalist Maria Tenneriello (“Imagine”) e per l’arrembante rapper Edoardo Alfei che hanno strappato applausi scroscianti a coloro che gradualmente prenderanno il loro posto. Tante le mani alzate al momento di indicare la volontà di iscriversi alla musicale da poter far intravedere la necessità di una selezione per la formazione della futura 1^B.

Per i meno amanti della musica niente paura, si potrà svariare sugli altri quattro fronti: dall’inglese potenziato (lingua unica) con due rientri pomeridiani con mensa e due ore in più, rispetto alle altre sezioni, di italiano e matematica della sezione C, allo spagnolo abbinato all’inglese nella D ed al francese in tandem con l’inglese nelle sezioni A ed E. C’è ancora tempo per riflettere con calma. Le opzioni non mancano.

L.M.