Il primo passo verso la ricorrenza dei cento anni della Settempeda, che cadrà nel 2025, è stato compiuto nella serata svoltasi nella sala Italia durante la quale si è raccontato un periodo ampio della storia della gloriosa società calcistica di San Severino.

Davanti a una folta platea, Gabriele Cipolletta, ideatore e promotore dell’evento in collaborazione con l’attuale dirigenza, ha viaggiato nei ricordi più belli della Settempeda, in particolare parlando di alcune delle stagioni in cui furono vinti campionati, attraverso foto, filmati e racconti, non tralasciando aneddoti particolari e divertenti, oltre che menzionare alcuni dei personaggi di spicco, settempedani e non, che hanno scritto la storia biancorossa: Cristian Bucchi, Giacomo Bonaventura, Fabrizio Castori e tanti altri; mentre fra quelli presenti in sala e che sono saliti sul palco per un intervento citiamo Gilberto Mancini (il primo del settore giovanile ad arrivare in serie A), Gabriele Baldassarri (capitano di uno dei periodi d’oro) e Francesco Sfrappini. La serata è stata aperta dal presidente biancorosso Marco Crescenzi che, dopo aver dato il benvenuto a tutti i presenti (ex giocatori, ragazzi del settore giovanile, addetti ai lavori, tifosi e appassionati di tutte le età), ha lasciato la parola all’assessore allo sport del Comune di San Severino, Paolo Paoloni, il quale ha poi passato il microfono al presidente della Figc Marche, Ivo Panichi. Gli ultimi a intervenire sono stati Gilberto Sacchi, responsabile provinciale degli arbitri (sezione di Macerata), e Fabio Romagnoli, delegato del Coni Macerata. L’evento è ben riuscito e ha catturato l’attenzione dei presenti e si può considerare come un ideale trampolino di lancio verso i festeggiamenti veri e propri per il centenario della S. S. Settempeda che cadrà nel 2025.

Roberto Pellegrino