Ultime news
Home | Consigliati | Incontro su “Benessere nutrizionale e psicofisico nell’ambito della pallavolo”
Le due relatrici dell'incontro
Le due relatrici dell'incontro

Incontro su “Benessere nutrizionale e psicofisico nell’ambito della pallavolo”

in Consigliati 27 Novembre 2025 126 Visite

La società Severino Volley conferma ancora una volta la propria attenzione verso la crescita completa dei suoi atleti, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche sotto il profilo nutrizionale, psicologico e del benessere generale. In un periodo storico in cui i giovani vivono ritmi accelerati, maggiore pressione competitiva e un crescente utilizzo della tecnologia, la cura della salute psicofisica assume un ruolo centrale.

Per questo motivo, mercoledì 3 dicembre 2025, presso la Sala Italia di San Severino, si terrà l’incontro formativo su “Benessere nutrizionale e psicofisico nell’ambito della pallavolo”, un’iniziativa patrocinata dal Comune e dedicata ai giovani tesserati.

L’appuntamento sarà suddiviso in due momenti: alle ore 17, incontro riservato ai ragazzi nati tra il 2007 e il 2010; alle ore 18.30, incontro riservato ai ragazzi nati tra il 2011 e il 2014. Interverranno due professioniste di riferimento: la dottoressa Marika Ivonne Crognale, biologa nutrizionista, che affronterà il tema dell’alimentazione equilibrata come strumento di prevenzione, energia e prestazione sportiva; e la dottoressa Mirna De Laurentis, psicologa, che guiderà una riflessione sul benessere mentale, sulla gestione delle emozioni e sull’importanza dell’equilibrio psicologico nella vita e nello sport.

Per la società, questo incontro rappresenta un segnale concreto di attenzione, responsabilità e impegno verso i giovani che ogni giorno scendono in campo con passione e dedizione. Sono previsti ulteriori appuntamenti per completare il quadro formativo rivolto ai tesserati.

Print Friendly, PDF & EmailStampa questo articolo

TAG:

Il Settempedano © Copyright 2020, Tutti i diritti riservati | Web Agency Studio Borgiani