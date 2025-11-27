Incontro su “Benessere nutrizionale e psicofisico nell’ambito della pallavolo”

La società Severino Volley conferma ancora una volta la propria attenzione verso la crescita completa dei suoi atleti, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche sotto il profilo nutrizionale, psicologico e del benessere generale. In un periodo storico in cui i giovani vivono ritmi accelerati, maggiore pressione competitiva e un crescente utilizzo della tecnologia, la cura della salute psicofisica assume un ruolo centrale.

Per questo motivo, mercoledì 3 dicembre 2025, presso la Sala Italia di San Severino, si terrà l’incontro formativo su “Benessere nutrizionale e psicofisico nell’ambito della pallavolo”, un’iniziativa patrocinata dal Comune e dedicata ai giovani tesserati.

L’appuntamento sarà suddiviso in due momenti: alle ore 17, incontro riservato ai ragazzi nati tra il 2007 e il 2010; alle ore 18.30, incontro riservato ai ragazzi nati tra il 2011 e il 2014. Interverranno due professioniste di riferimento: la dottoressa Marika Ivonne Crognale, biologa nutrizionista, che affronterà il tema dell’alimentazione equilibrata come strumento di prevenzione, energia e prestazione sportiva; e la dottoressa Mirna De Laurentis, psicologa, che guiderà una riflessione sul benessere mentale, sulla gestione delle emozioni e sull’importanza dell’equilibrio psicologico nella vita e nello sport.

Per la società, questo incontro rappresenta un segnale concreto di attenzione, responsabilità e impegno verso i giovani che ogni giorno scendono in campo con passione e dedizione. Sono previsti ulteriori appuntamenti per completare il quadro formativo rivolto ai tesserati.