Natale 2025: aperture speciali per i poli museali fino all’Epifania

Cultura in festa a San Severino: cinque poli museali saranno aperti dall’8 dicembre, Festa dell’Immacolata, fino al 6 gennaio, Festa dell’Epifania, con orari straordinari per offrire ai visitatori un viaggio unico tra arte, storia e archeologia e con in più la possibilità di fare visita all’esposizione evento del 2025 “Rinascimento marchigiano” promossa da Anci e Pio Sodalizio dei Piceni.

Si va dall’arte sacra all’archeologia, dalla storia militare all’arte moderna, fino all’archeologia industriale.

Porte aperte, a palazzo vescovile, al MARec, il Museo dell’arte recuperata, che raccoglie e custodisce opere d’arte sacra, tele e sculture salvate dalle chiese danneggiate dal sisma del 2016. La collezione, che spazia dal Duecento al Novecento, è rappresentativa della splendida arte sacra prodotta per queste terre. Orari per le visite dal martedì alla domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

Contatti per info e prenotazioni: tel. 0733 020237 – email: beniculturali@arcidiocesicamerino.it

A palazzo Servanzi sarà invece possibile fare visita al Museo della guerra, dedicato alla Seconda guerra mondiale, alla Campagna d’Italia e alla Linea Gotica. L’esposizione raccoglie una ricca collezione di oltre 1.600 reperti e documenti del conflitto legati al fronte della Linea Gotica, baluardo difensivo cruciale per l’Italia centrale. Sarà aperto il giovedì e il venerdì dalle 16 alle 19. Il sabato, la domenica e i giorni festivi l’apertura sarà dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

Nel palazzo comunale, in piazza, sarà possibile fare visita alla Galleria d’arte moderna “Filippo Bigioli”, dedicata principalmente alla vasta collezione di opere del pittore e incisore dell’Ottocento celebre per la sua Galleria dantesca (27 bozzetti a olio ispirati alla Divina commedia) dove è accolta anche una raccolta di quadri d’arte contemporanea. Le sale ospitano, in via del tutto eccezionale, anche la mostra “Rinascimento Marchigiano”.

Queste le aperture lunedì 8 dicembre dalle ore10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Dal 9 al 24 dicembre, dal 27 al 30 dicembre e dal 2 al 5 gennaio aperture nei seguenti orari e giorni: martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 16 alle 19, sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, domenica dalle 11 alle 19. Nei giorni di giovedì 25, venerdì 26 e mercoledì 31 dicembre aperture dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle19. Giovedì 1 gennaio 2026 aperto dalle 16 alle 19, martedì 6 gennaio dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

Allestito nell’antico episcopio di Castello al monte il Museo archeologico “Giuseppe Moretti” con reperti che spaziano dall’età preistorica alla Picena (con i corredi funerari della Necropoli di Pitino) e Romana, raccontando la storia dell’antica città di Septempeda, sarà aperto il giovedì e il venerdì dalle 16 alle 19, il sabato, la domenica e i festivi dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

Infine il Muset, Museo del territorio e dell’elettricità, collocato in un esempio di archeologia industriale a Borgo Conce, resterà aperto il giovedì, venerdì, sabato e domenica solo su prenotazione.

Il Muset offre un viaggio tra cinque secoli di storia, raccontando il legame tra manifattura, produzione di energia idroelettrica (con le ex centrali) e l’evoluzione del paesaggio e dell’economia locale.

Si ricorda che i musei restano chiusi tutti i lunedì.

Per informazioni e prenotazioni ci si può rivolgere alla Pro loco ai seguenti recapiti: telefono 0733 638414 email: proloco.ssm@gmail.com