Pellizzari protagonista al Giro d’Italia. La curiosità: è nato a San Severino

Ha vent’anni, vive a Camerino ma è nato a San Severino il 21 novembre del 2003. E’ lui il corridore più giovane del Giro d’Italia e ieri, martedì 21 maggio, è stato soprattutto il ciclista che più di ogni altro è stato vicino al sogno di battere Tadej Pogacar.

Parliamo di Giulio Pellizzari, portacolori della VF Group Bardiani CVSF Faizané.

È scattato sulla lunga salita del Pinei, dopo essere salito in compagnia di Scaroni e Costiou. Insieme hanno raggiunto e poi staccato Alaphilippe e poi nel tratto più duro del Monte Pana, Giulio ci ha provato da solo. Proprio all’altezza dell’ultimo chilometro, lo ha raggiunto la maglia rosa che ha messo la freccia e lo ha staccato.

Nelle ultime centinaia di metri anche Dani Martinez è riuscito a riprendere le ruote di Pellizzari, ma il ragazzo ha avuto la forza di riscattare in volata e tagliare il traguardo al secondo posto, a 16 secondi dal re del Giro.

“Oggi – ha detto a fine corsa – me la sentivo bene sin dalla partenza ed è una grande soddisfazione, anche perché solo cinque giorni fa ero più a casa che in gara… Avevo tosse, raffreddore, mal di gola ed ero più di là che di qua. Ma grazie alla mia famiglia, a Massimiliano Gentili e a Leonardo Piepoli sono riuscito a rimanere in corsa e oggi ho vissuto una giornata bellissima”.

Il ritiro dal Giro è stato ad un solo passo: “All’undicesima tappa ho chiamato Massimiliano Gentili e gli ho detto “io torno a casa”, ma lui mi ha insegnato a non mollare e questo risultato è per lui”.

Con il cuore gonfio di sincerità, Pellizzari confessa: “Quando l’ho visto arrivare ho pensato “Bastardo, ancora…” ma è giusto così. Gli occhiali? Mio fratello ieri mi ha scritto “trova il modo di prendere gli occhiali a Pogacar” e così sono entrato nella tenda, glieli ho chiesti e mi ha regalato anche la maglia rosa. Auguro a Tadej tutto il meglio, è un grande, è il migliore della storia. Il mio Giro? È appena all’inizio…”.