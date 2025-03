Azienda Olicor: nuovi indumenti da lavoro per il settore Horeca, per centri medici ed estetici

L’azienda Olicor (Soul & Safety), presente a San Severino da 25 anni (in via Enrico Mattei 27), si realizza da tempo nell’ambito dell’indumento sportivo, da lavoro e tecnico specifico, ma si diletta anche nel settore dell’antinfortunistica, delle calzature e dei gadget.

Infatti, essa si specializza nella sfera dell’abbigliamento, propria del mondo Horeca, passando dall’ambientazione dell’hotel a quella della ristorazione, dal contesto del catering a quello medicale, dall’habitat del beauty a quello del wellness. Oltre alla fornitura dei capi da lavoro, Olicor offre dei servizi di personalizzazione con stampe e ricami, permettendo alle aziende di distinguersi con un’identità unica e professionale.

Non a caso, nel mese di marzo, i titolari della nota azienda, ovvero Oliviero e Corrado Carducci, hanno organizzato alcuni shooting in collaborazione con il Ristorante Cavallini, il Gartèn, il Centro medico BluGallery e Yanela Dimagrimento Estetica Avanzata, per far conoscere alla realtà locale, e non solo, le loro nuove linee di capi, utili da poter indossare ad esempio, nel settore della ristorazione e in quello medico.

Infatti, Riccardo Borri, affermato da tempo come barman e cameriere, Maria Cicconi, dottoressa in Comunicazione e culture digitali, Yanela, estetista e titolare del centro estetico Yanela Dimagrimento Estetica Avanzata, sono stati chiamati dall’azienda e dalla videomaker Stefania De Michele, nonché titolare di Vertical District, per realizzare una serie di scatti fotografici proprio a San Severino, non dimenticando la terra d’origine dell’azienda e condividendo col paese l’iniziativa intrapresa.

Inoltre, a inizio anno, Olicor ha presentato il nuovo logo per celebrare i suoi 25 anni di attività: un traguardo importante che sancisce un quarto di secolo dovuto all’esperienza e all’innovazione, elementi sempre presenti nel settore dell’abbigliamento professionale.

M. C.

Con Horeca si intende definire uno specifico settore commerciale, quello dell’ “Hotellerie-Restaurant-Café” (aziende alberghiere, di ristorazione, di catering…).