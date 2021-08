Street food con “Piadinando” di Gabriele, “Ale” ed Ellen

Da qualche giorno si vede in giro per San Severino un camioncino che fa venire l’acquolina in bocca. E’ il mezzo a quattro ruote scelto per dar vita al progetto “Piadinando”, un punto di ristoro mobile in cui è possibile gustare la classica piadina romagnola… fatta in mille modi diversi!

L’idea è venuta a Gabriele Panebianco, Alessandro Belfiore ed Ellen Franco che, con il loro “Piadinando”, sostano alternativamente – tutti i giorni – tra il piazzale dello stadio e il distributore di carburanti della famiglia Eugeni.

Nel menù (visibile anche nell’apposita pagina Facebook) ci sono piadine tradizionali, ma anche gourmet e speciali piadaburger con prodotti della tradizione romagnola, nonché verdure fresche locali e carni nostrane.

Nei giorni scorsi anche il sindaco Rosa Piermattei ha fatto una visita ai ragazzi per fargli un sincero “in bocca al lupo” per la loro nuova attività, così come era stata da “Smoke”, la paninoteca aperta in via Matteotti (davanti all’ingresso dei Giardini pubblici).