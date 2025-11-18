Lutto David Marcucci, la famiglia ringrazia la “Medicina” e l’ospedale di San Severino

Marisa, Simona, Cristina e tutta la famiglia desiderano esprimere la più profonda e sincera gratitudine a tutto il personale della Medicina e del Punto di Primo intervento dell’ospedale di San Severino per l’assistenza prestata in questi due mesi al caro David Marcucci.

“In un momento di grande fragilità per la nostra famiglia – dicono -, abbiamo incontrato professionisti competenti, attenti e sensibili, capaci non solo di prendersi cura del paziente con dedizione, ma anche di accompagnarci con parole, gesti e attenzioni che hanno fatto davvero la differenza.

La vostra umanità, vissuta in ogni dettaglio, dagli interventi tempestivi del primo intervento alla cura continua e rispettosa nel reparto, ci ha fatto sentire accolti e sostenuti. Avete saputo unire professionalità e calore, competenza e ascolto, permettendo al nostro caro David di vivere anche gli ultimi momenti con dignità e nel miglior modo possibile.

A tutti voi, medici, infermieri, Oss e personale di supporto, va il nostro più sentito ringraziamento. Porteremo sempre con noi il ricordo della vostra presenza attenta e del vostro prezioso lavoro.

Un ringraziamento particolare rivolgiamo al dottor Giovanni Pierandrei, primario del reparto di Medicina, che da sempre è vicino alla nostra famiglia. La sua disponibilità, la sua competenza e la sua rara capacità di unire fermezza professionale e profondissima umanità sono state per noi un punto di riferimento costante. In un momento così delicato, la sua presenza attenta e partecipe è stata un conforto che non dimenticheremo. Un ultimo doveroso ringraziamento va anche al personale del servizio Adi, da tempo vicino alla nostra famiglia”.