Si è spento David Marcucci: con la moglie Marisa aveva gestito il noto ristorante di Stigliano

Si è spento all’età di 90 anni David Marcucci, persona molto nota in città per la gestione per lunghi anni, nella frazione di Stigliano, del ristorante “Da Marisa” assieme alla propria consorte, appunto Marisa, e poi alla figlia Simona.

Deliziava i suoi ospiti con le specialità di carne, tanto che venivano anche clienti dalla costa per assaporare in particolare la famosa “tagliata”.

La scomparsa di David è stata annunciata dalla moglie Marisa, dalle figlie Simona e Cristina, dai generi e dagli amati nipoti Angelica, Riccardo e Nicolò.

Numerosi i messaggi di cordoglio pervenuti alla famiglia, fra cui quello dell’Associazione Help di cui Cristina è la presidente.

«L’associazione Help Sos salute e famiglia odv – si legge nel post apparso sui social – e tutti i suoi volontari sono vicini alla presidente Cristina Marcucci in questo triste momento per la perdita del caro padre David».

La salma è stata composta al “Tempio degli angeli”. I funerali sono stati fissati per lunedì 17 novembre, alle 15, nella chiesa di San Domenico, dopodiché la tumulazione al cimitero di Stigliano.

Lu.Mus.