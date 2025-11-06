“Il Cammino dei Forti” su Raiuno con la trasmissione “Linea Verde Marche”

“Il Cammino dei Forti” sarà tra i protagonisti della prossima puntata di “Linea Verde Marche” in onda sabato 8 novembre alle 11.25 su Raiuno. La trasmissione, condotta da Giulia Capocchi e Lino Zani, porterà il pubblico alla scoperta di alcuni dei luoghi più suggestivi dell’entroterra maceratese, tra cui Matelica e i paesaggi attraversati dal Cammino dei Forti.

Con Lino Zani ci immergeremo nel cuore della faggeta di Canfaito, dove l’autunno regala lo spettacolo unico del foliage e dove si erge “il re della faggeta”, il faggio secolare 500esco, simbolo di forza e resistenza. Sarà Davìd Dignani ad accompagnare Lino lungo i sentieri del Cammino, raccontando la storia di un progetto nato da un’amicizia e da un amore profondo per il territorio: il Cammino dei Forti, un’esperienza di turismo lento che dal 2022 ha già accolto oltre 2.500 camminatori.

Il Cammino è stato ideato e viene promosso dall’associazione Pranzo al Sacco, grazie all’impegno di Guido Pacella, Davìd Dignani e Alessio Ancillani. Un progetto che affonda le sue radici nei valori dello scoutismo, vissuti per anni nel gruppo cittadino omonimo insieme a Don Aldo e Marta Bellomarì: spirito d’avventura, amicizia e amore per la natura, oggi tradotti in un percorso che unisce storia, comunità e meraviglia.

Il Cammino dei Forti si sviluppa per 120 km ad anello, attraversando i comuni di San Severino, Serrapetrona, Castelraimondo, Gagliole e Matelica, collegando otto antiche fortezze che dominano vallate, crinali e borghi carichi di fascino. Il viaggio parte e termina a San Severino, presso Artisan, un luogo simbolico dove artigianato, enogastronomia e accoglienza si intrecciano, rappresentando l’anima più

autentica del Cammino.

La tappa televisiva proseguirà poi fino al suggestivo Castello di Elcito, conosciuto come il “Tibet delle Marche”, un borgo fortificato incastonato nella roccia e affacciato su panorami spettacolari. Qui, i ragazzi del Cammino presenteranno a Lino Luca Maria Cristini, profondo conoscitore del luogo, che racconterà la storia e le curiosità del Castello di Elcito, e Roberta, del bar Il Cantuccio, che farà conoscere a Linea Verde le prelibatezze delle Marche e la storia del loro accogliente ristoro, punto di riferimento per chi percorre il Cammino.

Appuntamento a sabato 8 novembre alle ore 11.25 su Raiuno, per una puntata che celebra la bellezza, la storia e i valori del Cammino dei Forti, un cammino che si vive passo dopo passo, con lo sguardo rivolto alla storia e il cuore radicato nelle Marche.