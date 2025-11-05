Amarcord per il Centenario con la squadra della Settempeda 1976-77 campione regionale

Una bella rimpatriata tra ex calciatori della Settempeda si è svolta qualche giorno fa nella nostra San Severino. Programma molto semplice, con ritrovo nel tardo pomeriggio allo Stadio comunale e visita alle strutture dell’impianto sportivo, molto cambiate rispetto agli anni della loro militanza in biancorosso e poi tutti a cena con una pizza in allegria.

Parliamo della squadra del 1976-77 che vinse il campionato nell’oramai quasi “mitico” spareggio di Osimo, dove oltre 2 mila tifosi settempedani, un autentico esodo da San Severino, riempirono la tribuna dello Stadio “Diana” di Osimo. Fu una vittoria esaltante, che ridiede grande entusiasmo a una piazza calcistica un po’ in depressione dopo la prima storica retrocessione, due stagioni prima, e l’incredibile doppia beffa della stagione precedente, quando – dopo ben due spareggi a Recanati – la società biancorossa non era riuscita a risalire nel massimo campionato regionale.

Cosa che riuscì poi alla Settempeda di Pacella, Cialoni, Mercanti, Belardinelli, Mancini, Lampa, Alessandrini, Calamante, Cipolletta, Campetella, Tiberi, Palombarini, Gheroni, Brando, Marinozzi, Corridoni, Ergo e Biagini. Questa la rosa della squadra campione, allenata da Giovanni Compagnucci, con Romualdo Panichelli presidente.

Alla rimpatriata erano assenti tra i giocatori Lampa e Corridoni per motivi personali e purtroppo Gigi Gheroni e Giampiero Cialoni per la loro prematura scomparsa, ricordati sinceramente con grande simpatia e affetto da parte di tutta la squadra.

E’ stato un amarcord molto sentito, particolarmente apprezzato da tutta la rosa, promosso con stile sobrio per i cento anni della Settempeda.