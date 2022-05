Settempeda: 5-2 al Villa Musone, quarta vittoria consecutiva in casa

Netta e meritata vittoria (quarta di fila in casa) della Settempeda che travolge il Villa Musone segnando cinque gol dopo essersi trovata in svantaggio in avvio di gara. Dopo un inizio un po’ sotto tono i biancorossi hanno ritrovato ritmo, smalto, stimoli e un gioco piacevole e veloce che ha costretto gli ospiti alla resa con tanto di rimonta subita più sorpasso e allungo, giunto poco prima del riposo e che ha indirizzato decisamente il confronto dalla parte biancorossa. Dopo l’ottima prova di Pollenza, la Settempeda ha saputo ripetersi una settimana dopo giocando un calcio bello e redditizio, regalando a tratti spettacolo (vedi azione del 2-1). Tutti in giornata positiva i ragazzi di Ruggeri, ma una nota di merito va ai cinque marcatori diversi fra i quali Forresi, primo centro in stagione, Panicari, ottimo momento di forma, e Farroni, diventato il cannoniere della squadra con 6 reti e ancora una volta assoluto protagonista della gara e salutato al momento del cambio dall’applauso di tutto il “Soverchia”. Tre punti che valgono un bel passo avanti, probabilmente decisivo, in classifica verso la quota salvezza che ora a 37 punti appare decisamente ad un passo. Rimane solo da sapere quando sarà aritmetica. Per il Villa Musone un ko che pesa, ma che non compromette nulla e le prossime quattro partite saranno decisive per uscire dalla zona play out e ottenere la permanenza nella categoria.

Cronaca

Di fronte al 4-3-3 ospite, mister Ruggeri riconferma in blocco l’undici del turno precedente con l’unica novità rappresentata da Cardorani che parte titolare fra i pali (terza presenza per il classe 2005, la prima dal via) e vede davanti a sé la coppia Forresi-Latini con Del Medico e Botta esterni. A centrocampo Mulinari centrale (prestazione convincente) con Broglia e Mariselli a supporto. Davanti ci sono Panicari largo a destra, Capenti prima punta e Farroni che svaria a tutto campo con ampia libertà d’azione. Sul primo angolo del match Broglia chiama lo schema favorendo il tiro di Capenti che sembra ben indirizzato verso lo specchio della porta, ma un difensore fa scudo con il corpo e ribatte. Il Villa Musone colpisce al primo affondo. Cross da sinistra che coglie impreparato Latini che è scavalcato dal pallone che arriva a Emanuel De Martino che al volo trafigge l’incolpevole Cardorani. Sotto dopo appena tre minuti il match si complica un po’ per la Settempeda che non ha avuto un approccio esemplare. Con qualche minuto di ritardo però i biancorossi entrano in partita e cominciano ad ingranare mostrando alcune azioni pregevoli anche se non si registrano vere e proprie conclusioni verso la porta ospite. Il pareggio giunge alla mezzora esatta. Corner da sinistra eseguito perfettamente da Farroni con palla tesa che spiove davanti a Balianelli dove sono appostati Capenti e Forresi che quasi colpiscono insieme il pallone sospinto alla fine dentro definitivamente da Forresi. Per il centrale classe 2000 è la prima rete in maglia biancorossa. Poco dopo Farroni scatta sulla sinistra e mette in mezzo dove un difensore anticipa Capenti poi stop e tiro di Broglia che finisce alto. Il Villa Musone si scuote mostrando una reazione di personalità. Punizione dal limite che la barriera ribatte poi Berrettoni scarica di prima intenzione un bolide che sbatte sul palo alla sinistra dell’immobile Cardorani. Il giovane numero uno vede poi sfilare sul fondo un sinistro pericoloso dal limite di Emanuel De Martino. Al 41’ Fiengo, difensore centrale ospite, si fa togliere la sfera da Capenti che parte da centrocampo palla al piede. Dopo essere arrivato davanti a Balianelli il numero nove sceglie un morbido tocco sotto in corsa, pallonetto che scavalca l’estremo avversario terminando però di pochissimo sopra la traversa adagiandosi infine sopra la rete di sostegno della porta. Occasione sciupata per il vantaggio e Settempeda che rischia sull’affondo di Agostinelli concluso con un rasoterra che Cardorani para di piede. Nel recupero del primo tempo i biancorossi piazzano un uno-due micidiale. Azione corale splendida che chiama in causa Mulinari, Panicari e Del Medico che da destra rientra per poi mettere in area un gran pallone di esterno destro premiando l’inserimento di Farroni che calcia subito in mezza girata trovando l’angolo più lontano. Settempeda in vantaggio con tris servito pochi secondi dopo. Capenti attacca in pressione un difensore recuperando palla che arriva poi a Panicari che la gestisce ottimamente fino a mandare in porta un preciso rasoterra che vale il 3-1. Gol festeggiato con un abbraccio con gli altri giovani compagni presenti in panchina. L’avvio di ripresa conferma il momento caldo della Settempeda che non dà modo agli ospiti di farsi insidiosi. Farroni vede il movimento di Capenti e lo serve con puntualità. Il centravanti consegna palla a Panicari che non calcia subito poi quando lo fa manda alto. Al 14’ i biancorossi colpiscono ancora. Mariselli al limite si aggiusta il pallone e poi con il sinistro manda a fil di palo arrotondando sensibilmente il punteggio che sa di condanna definitiva per un Villa Musone che cambia formazione con i cinque cambi fatti in rapida successione. Due dei neo entrati creano pericoli. Prima è Tonuzi ad impegnare Cardorani che blocca in due tempi; poi è Manzotti ad andare giù dopo un incrocio di gambe con un avversario(tocco che, nel caso ci fosse stato, parso lieve) con l’arbitro che indica il dischetto. Lorenzo De Martino esegue e realizza il penalty spiazzando Cardorani con un preciso destro rasoterra. Partita riaperta? Affatto, perché la Settempeda la andrà a chiudere nel recupero(5’). Prima del definitivo 5-2 c’è Broglia che lancia perfettamente Panicari che da destra mette di prima un gran pallone in mezzo all’area per l’accorrente Capenti che mette alto con il sinistro. Al 47’ infine arriva la soddisfazione personale per capitan Broglia che esegue una punizione da posizione decentrata sorprendendo nettamente Balianelli che si tuffa in ritardo con il pallone che gli passa sotto finendo in porta.

SETTEMPEDA – VILLA MUSONE 5-2

RETI: pt 3’ De Martino Emanuel, 30’ Forresi, 45’ Farroni, 46’ Panicari, st 14’ Mariselli, 34’ De Martino Lorenzo su rigore, 47’ Broglia

SETTEMPEDA: Cardorani, Del Medico, Botta, Forresi, Latini, Mulinari (19’ st Sfrappini), Mariselli, Broglia (48’ st Orlandani), Capenti (42’ st Falistocco), Farroni (30’ st Miconi), Panicari (46’ st Lullo). A disp. Scattolini, Crescenzi, Pierandrei, Buratti. All. Ruggeri.

VILLA MUSONE: Balianelli, Lorenzetti, Berrettoni, De Pasquale (21’ st Sall), Galvani, Fiengo, Giuliani (10’ st Arcangeletti), Giampieri (19’ st Coppini), De Martino Emanuel (21’ st Tonuzi), De Martino Lorenzo, Agostinelli (19’ st Manzotti). A disp. Cingolani, Ascani, Bora, Camilletti. All. Cecchi.

ARBITRO: Nazeraj di Fermo

NOTE: spettatori 120 circa. Ammoniti: Broglia, Galvani, Capenti, Coppini, Ruggeri. Angoli: 4-2 per la Settempeda. Recupero: pt 1’, st 5’

Roberto Pellegrino