Ciclocross: Andrea Pasquarella vice campione italiano Uisp

Il settempedano Andrea Pasquarella, portacolori del Team Co.Bo. Pavoni, ha vinto la medaglia d’argento al campionato nazionale di ciclocross, targato Uisp, nella categoria M3. Sul circuito di Torre di Palme, nel Fermano, lo ha battuto il toscano Simone Pioli, il quale, detentore del titolo, è riuscito a fare il bis e si è aggiudicato anche l’assoluta. Nella classifica generale Pasquarella è arrivato nono. Un ottimo podio per l’atleta di San Severino: “Sono contento, ho fatto una buona prova – dice Andrea – che mi ha permesso di salire sul podio, facendo così meglio dello scorso anno, quando arrivai quarto”. Con questo risultato il tenace ciclocrossista – oggi quarantenne – conferma il suo buon momento di forma, mettendo la “cicliegina sulla torta” in una stagione che lo ha visto più volte protagonista nelle gare regionali e interregionali.

Rimanendo nel Team Co.Bo. Pavoni, si registra un’altra bella prestazione del veterano Michele Salza, andato a vincere la categoria M5 nella gara del Trofeo del Mediterraneo svoltasi a Palazzo San Gervasio (Potenza) in un percorso molto suggestivo ricavato all’interno di un bosco. “Era una corsa assai tecnica – raccontano Pietro e Paolo Pavoni, coordinatori del Team – con un lungo tratto in salita da percorrere a piedi, ma Michele Salza si è fatto davvero onore ed è stato capace di battere anche il neocampione italiano Luigi Carrer, giunto alle sue spalle. Sicuramente una bella soddisfazione per lui e per l’intero Team. E complimenti, ovviamente, al nostro bravissimo Andrea Pasquarella, vice campione italiano Uisp”.