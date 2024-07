Marco Matellicani fa il bis: dopo “Lingue”, ecco la laurea in Lettere con 110 e lode

Con una tesi in Archeologia classica, il giovane Marco Matellicani ha conseguito all’Università di Macerata la laurea in Lettere e Storia con il massimo dei voti: 110 e lode.

Il titolo del lavoro che ha discusso assieme al relatore, professor Roberto Perna, è stato “La tipologia e la trasformazione degli insediamenti: il caso studio delle chiese dell’epirus vetus nell’ambito del Third Space“.

Per Marco si tratta del secondo traguardo accademico: nell’aprile del 2022, infatti, si è laureato una prima volta in Lingue e culture straniere occidentali e orientali, sempre all’Università di Macerata, con una tesi in Letteratura e cultura araba.

Dunque, la storia, l’archeologia, lo studio della “culla della civiltà” e l’approfondimento di varie culture sono ormai più di una passione per Marco, il quale vorrebbe proseguire il suo iter accademico come ricercatore… Noi glielo auguriamo, di vero cuore, e intanto giungano a lui le felicitazioni di familiari e amici.