Cala il poker di vittorie consecutive in campionato il Serralta che passa sul campo del fanalino di coda Equipe Calcio. Secondo impegno nel giro di pochi giorni per i gialloblù che, prima di affrontare la trasferta di Civitanova, avevano affrontato in settimana il viaggio ad Ancona per i sedicesimi di Coppa Marche (avversario il Ponterosso con match terminato sul 2-2 con reti di Pelagalli e Vissani, risultato che promette bene per il passaggio del turno da ottenere nel ritorno di martedì prossimo 14 novembre ore 21). Tornando alle cose del campionato i settempedani viaggiano davvero forte, a suon di vittorie e punti, risultati positivi che stanno costruendo una classifica lusinghiera e da zone alte. Tutto ciò con prestazioni convincenti sotto il punto di vista del gioco, della maturità e della sicurezza, di squadra e dei singoli. Nel prossimo turno, in casa contro il Kairos 3 Monti, la possibilità di proseguire la marcia contro un rivale che appare alla portata.

La cronaca

Superate le fatiche di Coppa Marche nella partita infrasettimanale, il Serralta è chiamato ad un’altra trasferta, quella di Civitanova Marche sul campo dell’Equipe Calcio, fanalino di coda del girone. Match sulla carta ampiamente alla portata dei settempedani che stanno vivendo un momento particolarmente positivo (tre vittorie di fila). L’avvio del match mostra un team locali intraprendente, ma presto i gialloblù prendono le misure e le redini del gioco in mano. Dopo il quarto d’ora ci prova Bambozzi con palla alta, poi al 24’ è bella l’azione orchestrata da Bambozzi e Sparvoli con quest’ultimo che scende sulla destra facendo poi partire un diagonale che chiama alla parata Francinelli. Il Serralta, dopo un tentativo di Vissani imbeccato al meglio da capitan Lambertucci, va in vantaggio al minuto 35. Prodezza balistica dalla distanza di Raponi con sfera sotto l’incrocio dei pali. I ragazzi di Masciani, pur avendo sbloccato la pratica, non si accontentano e vanno in avanti alla ricerca del raddoppio. Al 37’ Vissani scatta e serve l’accorrente Bambozzi che calcia nell’angolino basso dove arriva in tuffo il portiere che tocca in angolo. Prima del riposo Cappellacci potrebbe segnare ma ritarda la conclusione e così la possibilità sfuma. Nei primi minuti della ripresa si mette in mostra il neo entrato Moretti che per due volte è molto pericoloso in area civitanovese ma gli avversari lo contengono bene riuscendo ad intercettare il pallone. Qualche timido tentativo dei locali si vede, ma alla mezzora il Serralta chiude i conti trovando il raddoppio. Bambozzi pesca in area Pelagalli (anche subentrato dalla panchina) che trova il diagonale preciso e vincente. Finale di partita tutto di marca gialloblù con alcune azioni che portano ad un passo dal tris. 40’ Pelagalli manca la doppietta fallendo un colpo di testa da pochi passi che risulta facile preda di Francinelli; 42’ perfetta triangolazione Pelagalli-Bambozzi che serve il liberissimo Moretti che da distanza ravvicinata svirgola mancando un gol che sembrava fatto; 45’ Moretti va via alla grande sulla fascia per mettere poi in mezzo per Rapaccioni che colpisce di testa a botta sicura faqcendo pensare ad un gol certo ma un difensore da terra ribatte incredibilmente con il corpo salvando la propria porta. E’ l’ultima emozione di un match che va in archivio con il giusto e meritato successo del Serralta che si mantiene in vetta alla classifica.

Le formazioni

EQUIPE CALCIO: Francinelli, Ruzzier, Pezzoni, Marziali, Vesprini, Singh, Di Salvio, Mobili, Marcozzi, Riva, Bigoni. A disp. Drammis, Fusi, Luciani, Picciallo, Castelli, Troiano, Bianchetti. All. Giorgi

SERRALTA: Palazzetti, Sparvoli, Rapaccioni, Lambertucci, Angeloni, Cruciani, Raponi (55’ Crescenzi), Lacchè, Vissani (73’ Pelagalli), Bambozzi, Cappellacci (46’ Moretti). A disp. Spadoni, Magarelli, Magnapane, Bisonni, Baruni. All. Masciani

Roberto Pellegrino