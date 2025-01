Settempeda, movimenti in uscita: ai saluti Maccioni e Braghetti

Salutano in due alla Settempeda. Si tratta dell’attaccante Loreno Maccioni e del giovane portiere Mattia Braghetti. Di comune accordo società biancorossa e i calciatori hanno treovato un accordo per rescindere il rapporto. Ora, essendo svincolati, Maccioni e Braghetti potranno da subito trovare una nuova sistemazione per continuare la stagione. La dirigenza, ringraziando entrambi per quanto dato in questi mesi, augura loro le migliori fortune e confida che possano trovare una squadra dove poter far bene e dimostrare il proprio valore.