Primo assaggio dell’arte della boxe per i giovani studenti dell’Itts Divini nella palestra della scuola media Padre Tacchi Venturi, sotto gli occhi vigili dell’allenatore veregrense Giuseppe Vesprini e del presidente Carlo Sfrappini che, dopo aver appeso le scarpette bullonate al chiodo, non ne vuole sapere di restare lontano dal mondo dello sport. Sono state organizzate due lezioni di presentazione della disciplina per promuovere il pugilato, da poco presente ufficialmente a San Severino. Hanno partecipato le classi 3^ G e 3^ Grafica dell’Itts Divini, accompagnate per l’occasione dalla docente di Educazione fisica, Paola Fiori. Il prossimo anno scolastico potrebbe veder nascere un’attività progettuale, al Tecnico tecnologico diretto dal professor Sandro Luciani, proprio in collaborazione con la Federazione pugilistica italiana.

«Contemporaneamente – ha ricordato la docente Paola Fiori -, approfittando delle aperture della nuova normativa anticovid, siamo ripartiti alla piscina di Taccoli con il Progetto Nuoto in collaborazione con il Blugallery Team di San Severino».

Lu.Mus.