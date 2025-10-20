Colleluce in festa per le nozze di diamante di Adele Mancini e Pacifico Taborri

Adele Mancini e Pacifico Taborri hanno festeggiato, domenica 19 ottobre, i loro sessant’anni di matrimonio. Nella basilica di San Lorenzo hanno ricevuto la benedizione di padre Luciano Genga, circondati dall’affetto dei figli e degli altri familiari.

Ha partecipato alla funzione religiosa anche una rappresentanza del Comitato di Colleluce, che li ha omaggiati di una composizione di fiori. Presente pure fra Alberto dei frati cappuccini di Colpersito, parroco della frazione.

Adele e Pacifico si sono sposati nella chiesa di Santa Croce, a San Ginesio, il 17 ottobre 1965.

Auguri da amici e parenti per le “nozze di diamante”, e felicitazioni anche da parte del Settempedano.