Unicam campione d’Italia con Cristiano Borri Mvp del torneo per dipendenti universitari

Nei giorni scorsi (11 e 12 ottobre) si è svolta a Siena la fase finale dell’undicesimo Campionato nazionale di volley indoor riservato ai dipendenti universitari. Dodici le squadre partecipanti: Benevento, Brescia, Camerino, Firenze, Milano Bicocca, Milano Statale, Padova, Pavia, Siena 1, Siena 2, Trento.

Camerino presenta una squadra grintosa e decisa a tutto, con schiacciatore un giovane settempedano, dipendente amministrativo, Cristiano Borri, già in passato profeta in patria. Molto tesa ed equilibrata la prima partita con i campioni italiani in carica di Padova, scoglio durissimo in quanto volevano riconfermare il titolo: 2-0 per Camerino, che con lo stesso punteggio elimina Siena 2 e Pavia, passando in semifinale a pieno punteggio.

Semifinale con la migliore seconda: Firenze. Partita sofferta e delicata, nessuno vuol perdere: la spunta Camerino “sul filo di lana” (2-1). Arriva la finalissima con Trento, partita tesissima col primo set vinto da Camerino “sul filo del rasoio” e col secondo set 22-22: si decide per il killer point e arriva la schiacciata inesorabile di Cristiano per il 23-22 con l’urlo liberatorio e la vittoria del campionato italiano.

Non è finita qui: Cristiano Borri riceve targa e premio di miglior giocatore del torneo! Grande gioia per lui, la squadra, l’università di Camerino, la famiglia di Cri e un patito del volley come il papà che offre la cena a tutti… quelli di casa più i tre acquisiti!

Lavinia B.

