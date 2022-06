E’ stata una location perfetta quella scelta dalla Polisportiva Serralta per la serata che ha sancito la fine della stagione agonistica, ovvero la bellissima piazzetta del borgo della frazione settempedana che ha ospitato le squadre di terza categoria e del calcio a cinque. Piazzetta che ha avuto due vesti: la prima per ospitare la tradizionale cena; la seconda come palcoscenico. La novità di quest’anno, infatti, è stata la scelta di animare l’evento con vari intrattenimenti che hanno visto diversi protagonisti esibirsi in varie “specialità”. Da quelle canore a quelle di comici provetti, da quelle di attori consumati a quelle di dj set. Insomma, di tutto di più per una festa divertente e spensierata che è stata preparata nei minimi dettagli dalla società e dagli stessi giocatori, in primis Riccardo Lambertucci e Simone Valenti. Da segnalare le doti innate di cabarettisti di alcuni ragazzi rivelatisi veri show man, la prova canora (sicuramente rivedibile…) del gruppo dirigenziale al karaoke e la serie di premiazioni goliardiche ad alcuni atleti con mister Palazzi presentatore d’eccezione. Chiusura dunque con i fiocchi per le due formazioni del Serralta che ora, dopo le meritate vacanze, dovranno iniziare a pensare agli impegni futuri concentrandosi sulla costruzione delle nuove squadre.

Roberto Pellegrino