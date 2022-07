Il primo film della rassegna “Una Piazza da Cinema”, organizzata dal Cinema San Paolo e promossa dall’Amministrazione comunale, Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto, di Riccardo Milani, con Paola Cortellesi ed Antonio Albanese, verrà recuperato lunedì 25 luglio, ore 21.30: la proiezione era prevista per il 7 luglio, ma è stata annullata a causa del maltempo.

Ora il pubblico potrà vedere questa leggera e gradevole commedia, di cui alleghiamo la recensione già pubblicata: