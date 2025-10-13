Grande festa per i 100 anni di Antonia Coccettini: è sposata con Dalmo Rocci da 72 anni

Doppia festa per la signora Antonia Coccettini che ha tagliato il traguardo dei 100 anni e, nella stessa occasione, i 72 anni di matrimonio col marito Dalmo Rocci di 94 anni.

Accanto a loro l’unica figlia Marisa, il nipote Mauro, i pronipoti e tanti parenti e amici. E’ stato un momento speciale che ha reso omaggio a una vita intera di lavoro, dedizione per la famiglia e amore duraturo.

Nata e cresciuta a Gaglianvecchio, la signora Antonia Coccettini ha lavorato prima in agricoltura e poi presso alcune famiglie. Inoltre è stata dipendente della storica fabbrica di marmette Grandinetti. Il marito Dalmo Rocci ha svolto anche lui diverse attività, lavorando in una cava, un’impresa edile e, infine, in un mobilificio.

Oggi, nonna Antonia è un esempio di vitalità straordinaria: è descritta come una nonnina molto arzilla, che fa la spesa da sola con il suo carrellino e si occupa personalmente delle faccende domestiche, cucinando, lavando e stirando.

Alla festa ha preso parte anche il sindaco Rosa Piermattei, per portare gli auguri a nonna Antonia da parte dell’intera comunità settempedana. Il sindaco ha voluto omaggiare la concittadina con un mazzo di fiori e una pergamena ricordo recante le insegne della città, a testimonianza del profondo rispetto e affetto per la signora Antonia, custode di un secolo di storia cittadina.