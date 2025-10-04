Ultime news
Torna la “Caccia ai Tesori arancioni” con il Touring club italiano

4 Ottobre 2025

Domenica 5 ottobre torna anche a San Severino la “Caccia ai Tesori arancioni”, un’entusiasmante iniziativa promossa dal Touring club italiano nell’ambito del progetto Bandiere Arancioni. L’evento è patrocinato e organizzato in collaborazione con il Comune e la Pro loco.

L’obiettivo è riscoprire gli angoli più suggestivi e i tesori nascosti della città. La caccia al tesoro è pensata per mettere in gioco la voglia di scoperta di tutti i partecipanti che saranno invitati ad esplorare alcuni dei principali luoghi d’arte e non solo.

Le squadre si muoveranno nel centro storico guidate da una serie di indizi che condurranno i partecipanti all’iniziativa a scoprire le meraviglie di San Severino, come una fonte “vicino a una chiesa dal nome sublime” , le “sette sorelle” che cantano sul muro, e un fiero leone “con crin di pietra e sguardo composto”.

Ritrovo e partenza alle ore 10.30 in piazza presso la sede della Pro loco.

Se la squadra non è già stata iscritta online, è possibile completare la registrazione inquadrando il QR Code che verrà fornito al momento dell’iscrizione.

Oltre alla caccia, l’iniziativa quest’anno include un divertente contest social: “Nome da Urlo!”. I partecipanti sono invitati a dare un nome originale alla propria squadra e scriverlo sulla bandierina arancione che verrà consegnata alla partenza. Si dovranno poi scattare foto della propria esperienza durante e al termine della caccia, mantenendo la bandierina ben in vista. Le foto dovranno poi essere condivise sui social media taggando gli account ufficiali @bandiere.arancioni e @touringclub.

Le squadre con il nome più originale potranno ricevere un riconoscimento speciale da parte del Touring club.

L’evento rappresenta una giornata all’insegna della cultura, dell’inclusione e del rispetto dell’ambiente, in linea con i valori promossi dal Touring club italiano che dal 1894 diffonde la passione per il patrimonio culturale del Paese.

