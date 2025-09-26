Ultime news
Home | Cronaca | Dopo la trasferta a Comiziano offerta dei ceri al santo patrono da parte di Villa di Cesolo
L'offerta dei ceri da parte di Villa di Cesolo
L'offerta dei ceri da parte di Villa di Cesolo

Dopo la trasferta a Comiziano offerta dei ceri al santo patrono da parte di Villa di Cesolo

in Cronaca 26 Settembre 2025 333 Visite

Dopo il rientro da Comiziano dell’urna con le sacre reliquie di san Severino vescovo, si è svolta anche in questo mese di settembre l’ormai tradizionale offerta dei ceri al patrono presso la chiesa di San Lorenzo in Doliolo. L’omaggio è stato curato dalla “Villa di Cesolo” con i suoi parrocchiani e i rappresentanti del Comitato di frazione.


Tra i rappresentanti che hanno preso parte all’offerta dei ceri non sono mancate le attive consorelle della Confraternita della Madonna Addolorata, accompagnate da alcuni bambini del catechismo e giovani del coro parrocchiale.

Print Friendly, PDF & EmailStampa questo articolo

TAG:

Il Settempedano © Copyright 2020, Tutti i diritti riservati | Web Agency Studio Borgiani