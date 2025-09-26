Dopo la trasferta a Comiziano offerta dei ceri al santo patrono da parte di Villa di Cesolo

Dopo il rientro da Comiziano dell’urna con le sacre reliquie di san Severino vescovo, si è svolta anche in questo mese di settembre l’ormai tradizionale offerta dei ceri al patrono presso la chiesa di San Lorenzo in Doliolo. L’omaggio è stato curato dalla “Villa di Cesolo” con i suoi parrocchiani e i rappresentanti del Comitato di frazione.



Tra i rappresentanti che hanno preso parte all’offerta dei ceri non sono mancate le attive consorelle della Confraternita della Madonna Addolorata, accompagnate da alcuni bambini del catechismo e giovani del coro parrocchiale.