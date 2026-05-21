“Carlini-Orselli”: Under 19 ko col Chiesanuova, ora sotto con Passatempese e Caldarola

L’esordio casalingo al “Carlini-Orselli” per la juniores della Settempeda si chiude con una sconfitta. La seconda uscita nel torneo vede il successo con il minimo scarto del Chiesanuova che passa al Soverchia grazie al guizzo di Cacciamani, giunto nel secondo tempo. Primo tempo combattuto e all’insegna dell’equilibrio, spezzato poi dalla rete dell’attaccante ospite che decide un match che vede la Settempeda perdere ma uscire a testa alta. Rimane un po’ di amarezza fra i giovani biancorossi per l’esito della gara, ma anche la consapevolezza di aver giocato alla pari contro un avversario quotato e di aver lasciato ancora una buona impressione come collettivo e singoli. Ora servirà concentrarsi sul prossimo impegno, quello della terza giornata, in programma venerdì 22 maggio a Passatempo (ore 19) in cui si cercherà un pronto riscatto. La prima fase del torneo riservato agli under 19, con quattro partite in calendario, terminerà giovedì 28 maggio con la sfida casalinga al Caldarola (ore 20).

FORMAZIONE SETTEMPEDA: Giulietti, Eugeni, Monachesi, Paciaroni, Amici, Moisa, Sfrappini, Massacci, Meschini, Borgiani, Ammora. A disp. Serenelli, Ndiaye, Corna, Sparvoli, Carloni, Luchetti, Lovaglio, Diop, Bellomarì. All. Giacconi