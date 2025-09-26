Al Gartèn il professor Gabriele Codoni presenta il suo libro di poesie, “Fissature”

Sabato 27 settembre, alle ore 17.45, il Gartèn ai giardini pubblici ospita la presentazione del libro di poesie del professor Gabriele Codoni, dal titolo “Fissature”.

Discuteranno con l’autore Ilde Cipolletti, Federica Menotti, Andrea Ciucci e Nicola Campagnoli.

“Ciò che contribuisce più alla mia vita sono sicuramente l’insegnamento e il rapporto quotidiano con gli studenti e le studentesse – dice Gabriele Codoni -. Questa è la mia prima raccolta e rappresenta la realizzazione di un sogno sbocciato durante le ore di letteratura italiana alle scuole superiori”.

I testi di Codoni sono a volte estremamente diretti come un pugno nello stomaco; raccontano momenti e situazioni, con una tale verità e chiarezza, che sembra di viverli nel momento stesso in cui vengono letti. L’ unicità dell’autore sta nella particolarità della sua scrittura: onesta, personale e molto privata, ma allo stesso tempo condivisa e condivisibile. Un libro da regalare e da regalarsi.

“Le poesie di Gabriele Codoni – scrive nella postfazione del libro, Gianfranco Lauretano – sono contrassegnate da una particolare profondità emotiva e da immagini evocative e dirette insieme. È un poeta che si affaccia al mondo letterario con slancio e impatto immediato, senza interporre tra sé e l’interlocutore parole che annacquino sentimenti e pensieri, senza fingere. Si sente una specie di vertigine alla lettura, una vertigine benefica”.

La partecipazione all’incontro è libera e tutti sono invitati a intervenire.

Maria Cicconi