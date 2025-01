Polizia locale: nel 2024 messi in sicurezza 25 attraversamenti pedonali e ripristinati 21 km di segnaletica orizzontale

La Città di San Severino ha celebrato la festa di San Sebastiano, patrono della Polizia locale, con una cerimonia ricca di momenti solenni e di riconoscimenti. L’evento, che ha visto la partecipazione del sindaco Rosa Piermattei e dell’assessore comunale alla Sicurezza, Jacopo Orlandani, si è aperto con una messa officiata da padre Luciano Genga nel santuario di San Pacifico.

Presenti alla celebrazione numerose autorità locali tra cui il comandante della stazione Carabinieri, luogotenente carica speciale Massimiliano Lucarelli, il presidente della sezione cittadina dell’Associazione nazionale Carabinieri, maresciallo Decio Bianchi, il coordinatore dei volontari della Protezione civile, Dino Marinelli, il comandante della Polizia locale di Castelraimondo, capitano Fabrizio Fiorelli, il comandante della Polizia locale di Apiro, sostituto commissario Erika Porcarelli, una rappresentanza della Croce rossa, il consigliere provinciale e consigliare comunale Tiziana Gazzellini.

Nel corso della cerimonia sono stati assegnati i nuovi distintivi di grado al personale della Polizia locale per l’avvenuto superamento degli anni di servizio. Tra i premiati il comandante Adriano Bizzarri e il vice comandante Fabiana Forconi, che hanno assunto il grado di vice commissario, Roberto Pacini, quello di vice ispettore, e Luca Crescentini, quello di sovrintendente capo.

L’occasione ha permesso inoltre di fare il punto sull’attività svolta dalla Polizia locale nel 2024.

Il report annuale ha evidenziato un’intensa attività di verifica e accertamento: 365 autoveicoli controllati con 65 sanzioni emesse, 30 sinistri stradali rilevati di cui 16 con feriti e 25 danni da parcheggio ricostruiti grazie alla videosorveglianza. Sul fronte delle sanzioni 82 sono state emesse per soste irregolari nel centro storico, 37 per errato conferimento di rifiuti, 32 per deiezioni canine e malgoverno degli animali, e 9 per irregolarità nella cessione di fabbricati a stranieri.

Particolare attenzione è stata dedicata al decoro urbano, con 40 sopralluoghi di polizia commerciale e 120 verifiche per occupazioni di suolo pubblico, che hanno portato a 4 violazioni nei cantieri legati al sisma. Per la sicurezza stradale sono stati messi in sicurezza 25 attraversamenti pedonali e sono stati ripristinati 21 chilometri di segnaletica orizzontale su strade extraurbane. Inoltre il personale del Comando è stato impegnato in attività nelle scuole volte alla prevenzione dell’uso di sostanze stupefacenti con il supporto anche di un’unità cinofila.

L’assessore alla Polizia locale e alla Sicurezza, Jacopo Orlandani, ha sottolineato a margine della cerimonia: “Questa giornata rappresenta un momento importante per riconoscere il lavoro straordinario della nostra Polizia locale, che ogni giorno garantisce sicurezza e decoro alla città. I risultati del 2024 testimoniano un impegno costante nel rispondere alle esigenze dei cittadini. Continueremo a investire in risorse e prevenzione per migliorare la qualità della vita di tutti”.

Anche il sindaco Rosa Piermattei ha espresso grande soddisfazione: “La Polizia locale ha dimostrato grande professionalità anche nel 2024, contribuendo in modo significativo al benessere della nostra comunità. Il loro lavoro è un pilastro fondamentale della sicurezza e del decoro urbano della città”.

La celebrazione di San Sebastiano si conferma un appuntamento importante per valorizzare l’impegno della Polizia locale e ribadire il ruolo centrale delle forze dell’ordine nel garantire la serenità dei cittadini.