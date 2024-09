Settempeda: pari a Grottammare (0-0), ma quanto rammarico…

La prima trasferta del campionato, quella in casa del Grottammare altra neopromossa, termina per la Settempeda con un buon pari ottenuto su di un campo difficile e contro un avversario ostico. Settempeda che alla fine torna a casa con un certo rammarico perché la sensazione è quella di aver lasciato due punti per strada e questo perché il primo tempo giocato dai biancorossi è stato molto positivo. Gioco notevole, manovra di qualità, grande convinzione e sicurezza. Tutto bello, ma peccato che sia mancata la cosa più importante: mettere il pallone in rete. Non aver concretizzato le moltissime occasioni costruite (fra le quali spiccano in ordine cronologico un penalty fallito, un palo e una clamorosa palla gol quasi sulla linea di porta) è stata la pecca più grande della Settempeda che, però, chiude un pomeriggio che deve accontentare per il fatto che prevalgono gli aspetti positivi (risultato positivo e porta imbattuta) e si è vista una squadra in crescita e sulla strada giusta. Il Grottammare, che voleva riscattare il passo falso dell’esordio, deve rimandare l’appuntamento con i primi punti stagionali, ma può ripartire dal buon secondo tempo disputato nel quale la gara è stata sicuramente più equilibrata, meno divertente e con molte meno occasioni. La Settempeda è un po’ calata (difficile tenere quei ritmi) nei secondi 45’ ed i biancazzurri sono riusciti a prendere le contromisure giuste facendo meglio fino ad ottenere un pareggio che è senz’altro ben accetto.

La cronaca

Per la prima trasferta del campionato mister Ciattaglia conferma il modulo visto ultimamente, ma opta per due novità nell’undici di partenza, Piccinini a tutta fascia a sinistra, fuori Montanari, ed Andreucci in attacco, gli lascia il posto Massini. Mister Poggi, tecnico dei locali, mette in campo un modulo speculare ai biancorossi con Pietropaolo in mezzo e Ottaviani punta di riferimento spalleggiato dal bravo Pomili. Avvio autoritario della Settempeda che approccia nel modo giusto e già al 4’ è pericolosa con la coppia di attaccanti: cross morbido da destra di Andreucci e colpo di testa di Cappelletti che termina di poco alto. Allo scoccare del minuto dieci Pagliari serve Farroni che entra in area dove viene messo giù da Porfiri in maniera evidente. Sul dischetto va Mulinari, come sabato scorso, ma questa volta il destro del capitano, angolato ma lento, viene intuito e deviato in tuffo da Beni che mantiene così lo 0-0. Subito dopo altro guizzo di Farroni che mette un pallone interessante sotto porta verso Andreucci anticipato da un difensore. La Settempeda continua a spingere e al 18’ Pagliari scarica un sinistro rasoterra dal limite che viene respinto dal palo alla sinistra del portiere. La prima seria risposta del Grottammare arriva al 19’: imbucata di Pomili in area che mette Tombolini davanti alla porta ma Bartoloni è reattivo nel deviare il sinistro del numero 3. Sugli sviluppi del corner Di Nicolò, appostato sul secondo palo, è bravo a controllare palla e poi a calciare subito trovando ancora un prontissimo Bartoloni che devia di piede. Al 25’ occasione clamorosa per i biancorossi: Quadrini affonda sulla destra e poi crossa rasoterra con palla che, deviata, si ferma davanti alla linea di porta diventando un assist d’oro per Piccinini che calcia ma non dà la forza necessaria per superare Beni che, in collaborazione con Donzelli, riesce a bloccare. Al 31’ ancora ottima azione di prima dei biancorossi con ultimo tocco di Farroni per Quadrini (ancora libero a destra) che decide di provarci di prima intenzione ma il destro è impreciso e finisce alto. Al 35’ la gioia del gol viene spenta dall’assistente di destra che annulla il tiro vincente di Cappelletti (rasoterra che sorprende Beni) segnalando un fuorigioco dello stesso numero 99 in avvio di azione. Dà segni di vita il Grottammare al 39’ con Pomili che viene lanciato lungo e può scattare verso l’area con tiro smorzato da un difensore che favorisce poi un compagno che libera. Inizio di secondo tempo con ritmi più bassi e con locali un po’ più propositivi. Al 14’ nasce una mischia in area biancorossa con tiro ravvicinato che viene deviato dalla difesa e ribattuto da bartoloni con un bel balzo. Subito dopo punizione dal limite con sinistro di Tombolini a scavalcare la barriera e diretto sotto la traversa ma spunta la mano di Bartoloni che alza in angolo con un pregevole intervento. Si sveglia la Settempeda al 20’ con una azione in verticale che vede Andreucci servire Cappelletti che da dentro l’area scarica il destro verso il palo più vicino con palla fuori. Si torna dall’altra parte e prova la girata da centro area Ottaviani con presa sicura di Bartoloni. Nel finale spazio tra i biancorossi di Leonardo Meschini(classe 2008) che debutta così in Promozione. Allo scoccare del novantesimo bel pallone messo davanti alla porta da Massini che Andreucci non riesce a girare di testa nel modo giusto. Ancora Settempeda a fine recupero con Massini che fa viaggiare in area Montanari: dribbling e sinistro in diagonale largo di poco. Finisce qua e ora per la Settempeda sono in arrivo due appuntamenti importanti: mercoledì 18 (ore 20) si gioca il ritorno di Coppa Italia a Treia; domenica 22 (ore 15) altra trasferta in campionato sul campo della capolista e favorita Trodica.

GROTTAMMARE – SETTEMPEDA 0-0

GROTTAMMARE: Beni, Donzelli, Tombolini, Porfiri (8’ st Manna), Gibbs, De Cesaris, Leoni (8’ st Medori) Pietropaolo, Ottaviani, Pomili (44’ st Todisco), Di Nicolò (21’ st Mihaili). A disp. Diakhaby, Guenci, Ferrari, Polini, Bellini. All. Poggi

SETTEMPEDA: Bartoloni, Palazzetti, Piccinini (17’ st Montanari), Pagliari, D’Angelo, Mulinari, Quadrini (17’ st Massini), Dolciotti, Andreucci (47’ st Staffolani Edoardo), Farroni (39’ st Sfrappini) Cappelletti (34’ st Meschini). A disp. Caracci, Ceci, Eugeni, Sigismondi. All. Ciattaglia

ARBITRO: Santoro di Pesaro; assistenti Meo di Macerata e Mercuri di Fermo

Note: ammoniti De Cesaris, Cappelletti. Angoli: 4-4. Recupero: st 4’

Roberto Pellegrino