Comunità in festa per il compatrono San Pacifico: ecco il programma civile e religioso

Si entra nella settimana di festa per il compatrono della città, San Pacifico. Ricco il programma di eventi religiosi e civili che animano il santuario e le vie del centro.
I frati minori del santuario di San Pacifico, di cui è custode padre Luciano Genga, propongono infatti un calendario di appuntamenti fino a domenica prossima, 28 settembre.
Le celebrazioni religiose sono iniziate con il Triduo di preparazione alla festa, dal 21 al 23 settembre, che prevede la recita del rosario alle 18 e la messa alle 18.30, seguita da una meditazione sulla vita del santo.
Mercoledì 24 settembre, che è proprio il giorno della ricorrenza, ampio spazio alla liturgia con messe celebrate alle ore 7.30 – 9 – 10 – 11.30 – 16 – 17 – 18.30.
Il culmine, però sarà domenica 28 settembre con il pellegrinaggio che partirà dal rione Settempeda alle ore 6.30 per raggiungere il santuario, dove si susseguiranno le messe.
Il programma civile, invece, si concentrerà nel fine settimana: sabato 27 settembre, alle 21.15, il teatro Feronia ospiterà lo spettacolo della Compagnia teatrale Terra dei Fioretti dal titolo “Poru Nando”, una commedia dialettale molto divertente. Ingresso gratuito.
Domenica 28 settembre, invece, in Piazza del Popolo alle 15 ci sarà “Pompieropoli”, grazie all’intervento dei Vigili del fuoco. Quest’anno saranno presenti anche unità cinofile. E’ previsto anche un concerto del Corpo filarmonico “Francesco Adriani”.
La festa rappresenta un momento importante per la comunità: unisce la devozione religiosa alla tradizione popolare e al divertimento.