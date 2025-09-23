A San Pacifico la festa per le nozze d’oro di Vittoria ed Elio Binanti

Sessant’anni di matrimonio, una vita intera di amore e condivisione. Nel santuario di San Pacifico Elio Binanti e Vittoria Cantarini hanno festeggiato le loro nozze di diamante rinnovando le promesse matrimoniali fatte per la prima volta il 12 settembre 1965 nella chiesa di Colleluce.

A celebrare questo importante traguardo una speciale festa che ha visto la partecipazione anche del sindaco Rosa Piermattei. Il primo cittadino settempedano ha omaggiato la coppia di un mazzo di fiori, simbolo di affetto e stima da parte di tutta la comunità. L’evento è stato reso ancora più unico da una speciale benedizione ricevuta direttamente da Papa Leone XIV.

Elio Binanti per molti anni è stato presidente del Cupla di Macerata, il Comitato unitario pensionati e lavoratori autonomi, e presidente provinciale della Cna pensionati.