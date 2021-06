Lunedì 14 giugno al via il Centro estivo ‘Restiamo in gioco’

La prossima sarà la settimana dell’ormai tradizionale evento dedicato ai più giovani per praticare sport nel periodo estivo. Da anni, infatti, con l’approssimarsi della bella stagione cade in calendario questo appuntamento (si va dal 14 al 30 giugno) ricco di giornate ludico/sportive che negli anni ha registrato riscontri positivi e tante adesioni. Il merito va alle società sportive cittadine che sono solite promuovere i rispettivi sport non tralasciando però l’aspetto sociale, l’aggregazione e il sano divertimento. Ancora più importanza appare l’iniziativa in questo 2021. Ulteriore e forte segnale per un ritorno alla quasi normalità, anche nel fare sport all’aria aperta e non solo, dopo il lungo periodo di stop causato dalla pandemia. Lunedì 14 giugno, dunque, parte il Centro estivo “Restiamo in gioco” che, promosso da Settempeda, Polisportiva Serralta, San Severino Basket e Pallavolo San Severino, ha il patrocinio del Comune e la collaborazione della Pro loco cittadina.

Tutte le mattine i giovani partecipanti (bambini e bambine dai 5 ai 13 anni) si ritroveranno insieme agli istruttori per cimentarsi in tantissime attività fra le quali le specifiche discipline sportive che ogni società proporrà, ognuna per il proprio settore di competenza, e potranno farlo nelle strutture sportive comunali (palestre e campi sportivi) che saranno messe a disposizione per l’occasione.

R.P.