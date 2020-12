Serie B, Natale in vetta per la Salernitana di mister Castori

E’ un Natale in vetta alla classifica del campionato di serie B per la Salernitana. I granata di Fabrizio Castori, infatti, dopo la conclusione del 14° turno, restano primi in graduatoria con 28 punti ottenuti in quattordici giornate, grazie a 8 vittorie, 4 pareggi e sole 2 sconfitte. Venti gol realizzati, dodici subiti e, al momento, la palma di squadra più forte della cadetteria.

Dunque, mister Castori e la sua Salernitana si godono un primato natalizio in vista del match di Venezia di domenica pomeriggio (ore 15), con il 2020 che si concluderà con un’altra tappa in esterna, a Monza, il 30 dicembre.

L’ultima volta che la Salernitana si ritrovò prima, a Natale, in B, stravinse poi il campionato. Era la stagione ’97-’98.