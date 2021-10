Camerino espugna il Comunale: Settempeda ko (0-1)

Inizia male il cammino casalingo in campionato per la Settempeda che cade contro il Camerino subendo così il secondo ko consecutivo. Gli ospiti hanno conquistato un successo fatto di grande cuore, grinta e voglia. Dal 18’ del primo tempo il Camerino ha giocato in inferiorità numerica e ha saputo resistere fino al 94’ con una condotta di gara accorta e attenta mostrando compattezza e organizzazione. La Settempeda, invece, dopo un avvio promettente si è trovata in difficoltà nel far girare la palla e nel trovare spazi come se paradossalmente l’uomo in più sia stato un problema e non un potenziale vantaggio. Ritmi troppo compassati e nessun cambio di passo negli ultimi metri di campo per i biancorossi che, a parte qualche tentativo dal limite, non sono mai stati realmente pericolosi. Ora per i biancorossi urge recuperare gli assenti e serve cambiare marcia per iniziare a fare punti. Prossimo turno trasferta a Caldarola (sabato 9 ottobre ore 15).

La cronaca

E’ la prima al “Soverchia” per la Settempeda che ospita il Camerino in una classica del campionato. Dopo la sconfitta amara del turno inaugurale, i biancorossi cercano un pronto riscatto contro una rivale forte e quotata che arriva dal pari contro il Matelica. Ci sono ancora parecchi assenti per mister Ruggeri (Rocci, Rossi, Botta, Capenti e Marasca), anche se qualche rientro importante c’è come Miconi (panchina), Campilia, Minnucci e capitan Borioni tutti titolari nel 3-5-1-1 dove la novità maggiore è Sfrappini esterno a tutta fascia sulla sinistra. Assenze anche nel Camerino (Fede Leonardo in primis) con il tecnico Tiburzi che opta per un 4-2-3-1. C’è un evidente equilibrio nei primi minuti con la Settempeda che approccia bene il match mostrando la solita manovra lineare che porta alla prima chance sugli sviluppi di un corner che vede il tentativo di Broglia che finisce alto. Al minuto 18 l’episodio che può cambiare l’inerzia del match: Broglia recupera palla a metà campo consentendo a Minnucci di ripartire in contropiede. Cottini lo insegue e lo stende da dietro in maniera intenzionale. Arriva l’arbitro Simonella che senza alcuna esitazione mostra al centrocampista ospite il cartellino rosso. Espulsione diretta fra le accese proteste di compagni e panchina. Un po’ di dubbi restano su una decisione forse un po’ troppo severa. La Settempeda ha tra le mani una ghiotta opportunità per far sua la gara, ma piano piano la squadra locale si incarta non trovando una circolazione di palla rapida che servirebbe per far scoprire e stancare i rivali. Così per molti minuti non accade nulla di rilevante e bisogna arrivare al 39’ per annotare un’azione. Trama che si sviluppa sulla destra con Sparvoli che effettua un passaggio morbido per Farroni che da dentro l’area calcia al volo trovando solo l’esterno della rete. Quando ci si avvia al riposo ecco la stoccata del Camerino. Angolo battuto male dalla Settempeda che consente agli ospiti di ripartire con un lancio lungo e preciso che pesca sulla destra Cesari che manda in profondità Aquili che elude l’uscita disperata fuori dai sedici metri di Caracci e poi infila di giustezza la porta rimasta sguarnita. 0-1. Doccia gelata per i settempedani che devono reagire nella ripresa. Ci prova per primo Broglia su piazzato da sinistra ma il destro è solo sull’esterno della rete. Al 7’ dalla distanza parte il destro di Del Medico che passa non lontano dal palo di sinistra di Grelloni. Passa un minuto e c’è una imbucata in area per Sfrappini che non trova il tempo per la battuta e allora crossa in mezzo con pallone respinto dalla difesa che arriva a Campilia che ci prova dal limite. Tiro centrale facile preda di Grelloni. Sembra un momento favorevole per la Settempeda che prova a spingere ed a chiudere gli avversari nella loro area. Al 26’ ancora corner per i locali con palla che scorre verso fondo campo dove c’è Mulinari (il migliore dei suoi) che tenta il tocco verso il palo lontano ma la sfera esce. Sul capovolgimento di fronte la Settempeda rischia tanto. Disimpegno della difesa complicato che porta Del Medico a perdere palla in dribbling con subito dopo grande chance per Paganelli che calcia forte ma trova un attento Caracci che devia in corner. Il finale di partita è scontato. Settempeda tutta avanti e Camerino che tiene botta ben chiuso. I locali non riescono a creare palle gol e, anzi, è ancora Paganelli a finalizzare una ripartenza calciando rasoterra con Caracci che in tuffo ferma la sfera. L’ultimo sussulto lo regala Panicari che affonda a sinistra e una volta in area va giù toccato alle spalle da un difensore. Anche qua restano dubbi per un possibile rigore. Il risultato comunque non cambia più e il Camerino può festeggiare.

Il tabellino

SETTEMPEDA-CAMERINO 0-1

MARCATORI: 46’pt Aquili.

SETTEMPEDA: Caracci, Sparvoli (9’st Miconi), Campilia, Del Medico (43’st Falistocco), Latini, Mulinari, Minnucci (42’st Panicari), Broglia, Borioni (21’st Pierandrei), Farroni, Sfrappini (36’st Forresi). A disp. Palazzetti, Lullo, Gega, Orlandani. All. Ruggeri

CAMERINO: Grelloni, Lucaroni, Colonnelli, Massei, Di Luca, Francucci, Di Modica, Cottini, Cesari (9’st Gentili, 42’st Fede), Salvetti (44’ st Salvi), Aquili (26’st Paganelli). A disp. Pierri, Rossetti, Rinozzi, Pupilli, Lattanzi. All. Tiburzi

ARBITRO: Simonella di Macerata

NOTE: spettatori 150 circa. Espulsi: 18’pt Cottini. Ammoniti: Broglia, Del Medico, Latini, Di Luca, Di Modica. Angoli: 7-3 per la Settempeda

RP